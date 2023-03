Ana María Quintero, la colombiana detrás de los efectos visuales de “The Last Of Us”

Ana María Quintero, editora colombiana que hace parte de la serie “The Last Of Us”. / Foto Instagram @anamation.art

Ana María Quintero es una editora colombiana que fue entrevistada por El Tiempo y, allí, contó cómo fue su proceso de formación académica, crecimiento profesional y posterior crecimiento creativo, mismo que hoy en día la ha llevado a integrar el equipo que hace posible a “The Last Of Us”, serie tendencia que es emitida por la plataforma de streaming HBO.

Quintero culminó el colegio y se dedicó a estudiar Comunicación Audiovisual. Luego de regresar de Canadá, país a donde se fue a estudiar inglés, terminó su programa académico en la Universidad de La Sabana y logró incorporarse a pequeñas productoras donde fue adquiriendo experiencia.

Después llegó la pandemia y, en esos meses, trabajó en proyectos personales donde pulió todos los conocimientos adquiridos, creando pequeños clips que subió a sus redes sociales, donde se puede ver el talento que le abrió las puertas para integrarse a Lost Boys, una academia ubicada en Vancouver, Canadá.

Después se incorporó a Crafty Apes, compañía con sede en Los Ángeles, Atlanta, Nueva York, Montreal, Baton Rouge, Albuquerque y Vancouver.

Estando en esta empresa, en la sede de Canadá, la contrataron para realizar trabajos audiovisuales para la serie “The Last Of Us”, que se grababa en ese país.

La colombiana aseguró que no conocía nada del videojuego en el que fue inspirada la serie

Según indicó Ana María Quintero, el reto que le demandó trabajar en esta producción fue bastante grande, puesto que no le gustan los zombies. Dijo además no haber tenido conocimiento del videojuego en el que fue inspirada la serie. Sin embargo, después que se enteró qué realmente eran los “monstruos” del filme, pudo trabajar con normalidad.

“Nos fueron contando un poquito más la historia y entendí que va más allá y que en realidad no son zombies, o por lo menos no los horribles a los que estamos acostumbrados”.

Cabe señalar que, “The Last Of Us” trabaja con el argumento narrativo de una infección por la que pasa la humanidad gracias a un hongo mutado del género Cordyceps, que infecta y parasita.

Bella Ramsey, actriz de “The Last Of Us”, responde a comentarios homofóbicos sobre la serie

En enero de 2023 se estrenó el primer episodio de la serie “The Last of Us”. Desde entonces, la producción se ha convertido en una de las más vistas de HBO Max. Para finales del primer mes del año, se reportó que la entrega se había convertido en una de las más vistas de los últimos años de la plataforma. Bella Ramsey, quien interpreta a Ellie, cuestionó los comentarios homófobos que se han hecho sobre la serie e invitó a quienes hacen los ataques a dejar de verla.

“Sé que la gente pensará lo que quiera pensar. Pero tendrán que acostumbrarse. Si no quieres ver la serie porque tiene historias gay o porque tiene a un personaje trans, ese es tu problema y tú te lo pierdes”, aseguró Ramsey. Sus declaraciones fueron recogidas por la revista GQ.