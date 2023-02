Criticaron en redes sociales a Luisito Comunica por elogiar al AIFA

El video de Luisito Comunica sobre el AIFA generó controversia (foto: luisitocomunica/IG)

Hace unos días, Luisito Comunica subió a su canal de Youtube un video titulado: Así es el nuevo aeropuerto de México: AIFA. ¿Es tan malo como dicen? En el metraje, el influencer dio un recorrido por las instalaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y narró entusiasmado lo que hay en ellas.

Las respuestas en internet no fueron las esperadas por el creador de contenido, y en lugar de recibir replicas amigables como en la mayoría de sus videos, las críticas y las burlas llevaron al influencer a volverse tendencia en Twitter.

El empresario, Marietto Ponce, usual crítico de la 4T y del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), publico en su cuenta de Twitter: “¿Quién es más patético, Luisito Comunica o El Escorpión Dorado?”, desatando una ola de críticas en los comentarios donde acusaron a los influencers de “vendidos”.

Marietto Ponce (a la izquierda) cuestionó la veracidad del video de Luisito Comunica REUTERS/Edgard Garrido

Entre los comentarios críticos contra Luisito Comunica se pudieron leer cosas como “Con dinero baila el perro, dicho popular de muchos años y se sigue aplicando en la actualidad”, o “Cobraron y lo hicieron bien”.

Sin embargo, hubo algunos comentarios un poco más comprensibles como “Es parte del trabajo de ambos el crear contenido, posiblemente Luisito sin ver el video aún podría decir que no se metió tanto en un tema tan polarizante, pero el Escorpión ese sí se prestó para una entrevista a modo (refiriéndose a su reciente video junto a Claudia Sheinbaum)”.

No todo fue tundas para Luisito en redes sociales, pues cuentas que apoyan a La Cuarta Transformación dieron su apoyo al influencer escribiendo tuits como “Luisito Comunica ya puso a llorar a la oposición de cristal y todo por decir la verdad del AIFA. Hasta mi casa llegan los berridos de Claudio X. González y pandilla”.

El perfil La Catrina Norteña escribió: “RT MASIVO si piensan que Marietto Ponce tiene mucho ardor y es más patético que Luisito Comunica y El Escorpión Dorado...”

Los críticos de Luisito compararon la situación con la reciente entrevista que le hizo el Escorpión Dorado a Claudia Sheinbaum (Captura de pantalla)

Poncho Gutiérrez, director de ElDeforma y SDPitorreo, escribió: “Pobre de Luisito Comunica al atreverse a hablar bien del AIFA, ahorita le van a caer las jaurías de neochairos”.

Martietto Ponce retomó la conversación posteando datos que ilustraban que lo que decía Luisito Comunica sobre los precios de vuelos a Cancún desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) era mentira.

Las críticas y las defensas continuaron, como aquella que decía “El AIFA es el mejor aeropuerto que jamás se ha construido en México. En todos los ámbitos. Le duela a quien le duela. Hasta Luisito Comunica ya lo anda presumiendo a todo el mundo”, o el que escribió el periodista Ricardo Alemán: “Sus dichos fueron desmentidos, pues se comprobó que viajar desde el AICM a Cancún cuesta menos de mil pesos”.

Otras cuentas arremetieron contra el youtuber diciendo que había muchas casualidades entorno a influencers hablando bien de proyectos relacionados con la 4T, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el de Claudia Sheinbaum, mientras que otras decían todo lo contrario.

El AIFA fue visitado por Luisito Comunica (Foto: CUARTOSCURO.COM)

En su video, Luisito Comunica dijo “Lo diré como es, todo el tema del aeropuerto ha sido muy controversial en México, muchos dicen que es el mejor aeropuerto... otros dicen que la verdad es fatal. Hoy por fin podré vivirlo, podré formarme un criterio basado en mi propia experiencia”.

Del mismo modo, dijo “Ahora, sí debo recalcar que todas las opiniones que voy a dar serán enteramente mías, cosas que me fascinen las voy a decir como tal, cosas que no me agraden también, este video no es pagado por nadie”.

El influencer mexicano no ha dado respuesta ni a los ataques que lo acusan de haber cobrado por la producción del video ni a las defensas.