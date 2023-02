Tostao responde a críticas por nueva relación y da detalles de su separación con Goyo: “Han pasado 14 meses”

El cantante le pidió a la mujer que fuera su novia en un restaurante (Instagram / @TostaoCQT)

El cantante colombiano Tostao ha sido tendencia durante los últimos días, luego de que mostrará en sus redes sociales a su nueva novia, lo que confirmó los rumores de su separación con Goyo. A inicios del año 2022 se empezaron a dar indicios de que el amor entre los integrantes de ChocQuibTown –que inicio en el año 1995– había terminado, pero la pareja decidió mantenerse al margen del tema.

Ahora, tras confirmarse que el cantante chocoano tiene una nueva pareja, le llovieron malos comentarios y críticas asumiendo lo peor de él en las redes sociales. Es por esto que tras la ola de reacciones que la nueva relación de Tostao generó, el artista decidió defenderse y anunciar que se separó de Goyo hace más de un año.

“Me separé de mi esposa por mutuo acuerdo, han pasado 14 meses”, empezó revelando el artista cuyo nombre de pila es Carlos Yahanny Valencia Ortiz. Tostao agregó que solo las personas más cercanas a él se enteraron en el momento y estuvieron ahí para apoyarlo, por lo que reclamó a los internautas estar “inventando historias” sobre un proceso que no conocieron.

El mensaje de Tostao a los internautas por las críticas que ha recibido

El reclamo de Tostao surge luego de que cuentas de chismes e internautas fueran a investigar la vida de Guigliola Valencia Castillo, la nueva novia del cantante, y descubrieran que hace algunos años la mujer era cercana a Goyo. “Solo mis amigos estuvieron cerca cuando la piña no estaba tan dulce. Ahora que sonrío, ustedes inventan historias y me tratan de lo peor”, añadió.

Además, el artista cuestionó a esas personas que lo critican que “¿dónde estaban cuando pasé por lo agrio?”, anticipando que el proceso de separación con su colega, con quien además comparte laboralmente en el grupo ChocQuibTown, no fue para nada fácil.

Para terminar el tema, el cantante concluyó su publicación con un importante consejo a los internautas que han estado criticando su nueva relación amorosa “La vida es corta, vívanla”. En otras publicaciones Tostao estuvo haciendo referencia a la expresión de “cerrar ciclos” y señaló que cada quien podía vivir su proceso, “pero no se metan con los demás”.

Otros trinos de Tostao tras confirmar su nueva relación

La nueva novia de Tostao y su relación con Goyo

Los rumores de la separación entre Goyo y Tostao no habían sido confirmados pues ambos han seguido trabajando junto a Slow en el proyecto musical que los dio a conocer a nivel nacional e internacional, ChocQuibTown; aunque sí es cierto que durante el último año los tres han estado más enfocados en sus proyectos como solistas.

Sobre Guigliola Valencia Castillo se sabe que es una odontóloga, según se lee en la descripción de su perfil de Instagram que permanece privado. Sin embargo, los portales de chismes han encontrado en el perfil de la nueva pareja de Tostao imágenes que datan de hace varios años, cuando Tostao y Goyo eran pareja, y ella tenía una relación amistosa con la cantante.

El portal de entretenimiento Rechismes fue el encargado de revelar que las dos mujeres parece que fueron buenas amigas en el pasado, lo que desató las críticas contra la odontóloga en la publicación, señalando que había violado un “código entre mujeres”.

La foto que confirma que Goyo y la nueva novia de Tostao eran amigas (Instagram / @Rechismes)

“Muchachas hay códigos, los maridos y los ex de las amigas jamás y nunca”; “En estos momentos Goyo debe sentirse peor por la traición de la mejor amiga”; “Prefiero una enemiga declarada que una falsa amiga”; “Esas amigas que después de que uno deja al cucaracho están con ellos es por que ese gustico venia de atrás”, se lee en algunos de los comentarios.

Sin embargo, también hay personas que defienden la nueva relación de Tostao, señalando que está en derecho de rehacer su vida amorosa con quien quiera. “Entonces por el hecho de ser conocida de Goyo, ¿Tostao no podía rehacer su vida con ella? No sean ignorantes”; “Gente civilizada, los que se asombran son aquellos que no saben terminar una relación si no es con mierdero y drama”; “Se llama madurez, pasen página”.