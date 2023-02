Profesora le pide a Shakira que saque canción enseñando a multiplicar a los niños: esta es la razón

La canción de la colombiana ha sido un éxito hasta en las generaciones más pequeñas. Foto: Instagram @shakira

El éxito de la Music Session #53 desde su lanzamiento el pasado 11 de enero ha sido innegable. La colaboración entre Shakira y Bizarrap rompió varios récords de reproducción en plataformas, ingresó y se mantiene en los primeros puestos de los tops internacionales y convirtió a la colombiana y al argentino en unos de los artistas más escuchados del inicio de año. En resumen –y no es una exageración–, la tiradera contra Gerard Piqué suena hasta en las aulas de clase.

Abuela canta a los cuatro vientos la ‘Music Sessions’ de Shakira y así reaccionó la gente La Yaya, una abuela española, dedicada a la creación de contenido junto a su nieto, es todo un éxito en redes sociales VER NOTA

Así lo evidenció una maestra en un video que se ha hecho viral en redes sociales y del que se está a la espera de la respuesta de la misma Shakira. Desde que salió en plataformas la canción que la barranquillera hizo junto a Bizarrap se ha evidenciado en tiernos videos de redes sociales que hasta las generaciones más pequeñas han quedado encantados con el éxito musical.

Sin embargo, el más reciente se dio en un salón de clases, en el que se ve a pequeños niños bailando y cantando a la perfección la nueva canción de la colombiana. Lo que ha llamado la atención de los internautas es que la maestra que graba la situación hace una petición a Shakira para que le ayude con su proceso educativo.

Gerard Piqué reveló cuál es la “Session” de Bizarrap que más le gustó El exfutbolista fue interrogado sobre la canción que estrenó la barranquillera en la que lo mencionó a él, a su novia Clara Chía y a su madre VER NOTA

Aparentemente, la profesora no ha logrado que los niños del video se aprendan por completo las tablas de multiplicar, por lo que queda sorprendida al ver que en cuestión de días sus estudiantes ya se sabían por completo la letra de la Music Session #53. Es por esto que decide acudir a la colombiana para que haga una canción con las tablas para que sus estudiantes se las aprendan.

La maestra grabó el momento en el que los menores demuestran que se saben toda la canción de Shakira

“Voy a decirle a Shakira que me saque una música con todas las tablas de multiplicar, a ver si así se las aprenden”, dice la maestra en el video, mientras los niños siguen interpretando la canción y no le prestan mucha atención. El video fue publicado en redes sociales y los internautas han reaccionado con risas a la situación, pero también apoyando la petición de la profesora.

Así sería la canción de respuesta de Clara Chía a Shakira: “Piqué y yo somos la pareja de mo-da” Además de realizar la canción, desde el programa de televisión que creó la nueva letra, presentadores fueron hasta la casa de Shakira para poner, a todo volumen, la nueva versión del tema VER NOTA

“Mis sobrinos de 4 y 5 también la bailan y cantan con sus amiguitos”; “La niña de la primera fila salpicando a su compañero jajaja”; “Shakira es atemporal”; “Esto se salió de control”; “Shakira, por favor, atender este pedido”; “Yo necesito una con las sílabas”; “ya me veo este año con mi clase”, se lee en varias de las reacciones.

Por su parte, Shakira no ha reaccionado al video ni a la petición; pero se sabe que la colombiana ya tiene dos próximas canciones preparadas, que también serán colaboraciones. Se trata de una canción con Manuel Turizo que aparentemente se llamará Copa Vacía y otra con Karol G llamada TQG: Te quedó grande.

Portada del nuevo sencillo de Shakira y Manuel Turizo (@ShakiraMedia/Twitter)

Sobre el tema con Turizo se conocen pocos detalles, aunque se filtró la imagen de su portada y parte de la letra. “Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué. Quedo con ganas de más, queriendo beber de una copa vacía”, se escucha en el audio que se dio a conocer en redes sociales. No se sabe si en esta canción hará referencia a la infidelidad de Gerard Piqué y su posterior separación del exfutbolista como en Te Felicito, Monotonía y la Music Session #53.

Por otro lado, de la canción con Karol G sí se conocieron algunos adelantos revelados por la misma artista paisa. Carolina Giraldo, nombre de pila de la artista urbana, reveló que los rumores son ciertos y que su colaboración con Shakira es todo un hecho. El tema se titula TQG, que en realidad son las siglas de la frase Te quedó grande, una canción que nuevamente tocaría la infidelidad de Gerard Piqué a Shakira y la separación de las dos figuras internacionales.

Giraldo le envió la letra de la canción Te quedó grande a Shakira y, según expresó a The New York Times, “Ella dijo ‘Dios mío, gracias. Esas letras son perfectamente como me siento en este momento’”. Las letras TQG fueron completadas en conjunto por las artistas colombianas y terminó convirtiéndose en una balada en tono menor, claramente con inclinación al género urbano, que habla de la hermandad entre las mujeres.