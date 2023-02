Otro caso de joven que murió en un bar de Bogotá, su hermana cuenta el terrible suceso

Se conoció otro caso de joven que murió en un bar de Bogotá.

El sábado 11 de febrero se llevó a cabo un evento de música electrónica llamado Fetich in Wonderland. La fiesta, que se realizó en el bar Studio 64 ubicado en la localidad de Chapinero, terminó con dos hechos fatales, pues dos jóvenes fallecieron en el sitio. Ante esta situación, se conoció el testimonio de la hermana de otro joven que murió en noviembre de 2022 durante un evento.

De acuerdo a lo que contó su familiar, Andrés era un joven de 21 años, vivía en Mosquera, Cundinamarca. Era estudiante de audiovisuales, con un rendimiento promedio de 4.5 en sus notas. Además, trabajaba en una empresa internacional de paneles solares y “habría comprado su apartamento, lo estaba pagando a cuotas. Era demasiado juicioso”.

Sus padres en la noche de la tragedia habían dado permiso al joven para ir a una fiesta con sus amigos del trabajo en Bogotá. Por lo anterior llamó a su hermana Carolina y preguntó si podía llegar a su casa y dormir allí.

“Yo le dije que no había problema. Que me estuviera escribiendo y que procurara no llegar tan tarde. Que se cuidara. Le dije: amor, te espero”, relató su familiar.

Andrés se reportó por última vez a las 11:30 de la noche cuando le escribió a su mamá que había llegado a la avenida Jiménez No. 5-36, dirección donde era la reunión. “Cuando llegué a donde mi hermana te marco, má”, fue el mensaje que envío antes de ingresar.

Pasaron las horas y el joven no volvió a llamar ni enviar más mensajes. Su hermana manifestó que su mamá lo llamó al celular en varias oportunidades, pero no atendió ninguna de ellas. Finalmente, contestó una mujer, “si quiere saber sobre su muchacho la esperamos en la clínica San Ignacio”, indicó la enfermera.

La acudiente que se desplazó hasta la clínica fue su hermana Carolina, quien recibió la triste noticia que su familiar había fallecido.

“Ese día se me vino el mundo encima. Me explicaron que mi hermanito estaba muerto. Nunca pensé encontrarme con una noticia tan terrible”.

En el centro médico le dijeron que Andrés lo llevaron unos hombres en taxi, vestidos como de personal de seguridad, lo dejaron con un nombre y cédula falsa.

En cuanto al diagnóstico del joven fue más aterrador para su familia, los médicos informaron que había muerto por un paro cardorespiratorio a causa a una sobredosis de droga. Noticia que cayó por sorpresa porque nunca sospecharon que Andrés consumiera drogas porque ni en su apariencia ni comportamiento les daba alguna señal, tampoco era rebelde o depresivo. “Menos podíamos creer que consumiera anfetaminas como nos dijeron los doctores”.

Ante el terrible hecho la única información que tenía la familia del joven llegó por parte de Medicina Legal, había sido por muerte súbita.

“Los ‘amigos’ se perdieron y solo hasta que logramos hablar con ellos nos contaron que habían estado de fiesta en un sitio que se llamaba Oveja Negra, alquilado para un evento musical, y que Andrés se había apartado del grupo en medio de la noche”, señaló Carolina. Es un establecimiento ubicado en un sótano donde se realizan este tipo de evento con un alto consumo de drogas, según lo que detalló la hermana de Andrés, allí permiten ingresar muchos jóvenes sin ningún tipo de control, ni protocolo de seguridad.

De igual manera, la familiar de la víctima aseguró que a su hermano no le robaron ninguna de sus pertenencias, por lo que afirman que murió dentro del establecimiento, porque cuando llegó a la clínica le hicieron 25 minutos de reanimación, pero ya había fallecido.

“Vamos a emprender una acción legal con todos los involucrados en este caso. Eso no lo va a regresar a la vida, pero de pronto se evite que más jóvenes mueran”, dijo.

Finalmente, Carolina hizo un fuerte llamado a los jóvenes, “piensen que después de una noche de rumba que termine en tragedia, queda toda una familia destruida, devastada, con más preguntas que respuestas”, concluyó.