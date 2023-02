Gustavo Bolívar no aportó información sobre supuesta trata de mujeres en el Congreso

El exsenador acudió a la cita con la Fiscalía General de la Nación pero no aportó datos específicos que permitan esclarecer el caso.

El exsenador Gustavo Bolívar acudió a la cita con la Fiscalía General de la Nación para entregar su declaración en el marco de la denuncia por presunta trata de mujeres en el Congreso. Al parecer, el político no entregó pruebas y tampoco ningún dato específico para lograr establecer que efectivamente exista una red de ese tipo.

Es de recordar que el exsenador denunció hace un tiempo que al interior del Congreso se estaban registrando distintos tipos de agresiones en contra de las mujeres. Las explosivas declaraciones del político generaron bastante revuelo en su momento.

En entrevista con la Revisa Semana, el excongresista aseguró que conoció varios testimonios de víctimas de esta presunta red que opera al interior del Congreso.

Aunque Gustavo Bolívar decidió colaborar con la justicia para que se esclarezca esta grave denuncia, lo cierto es que ni en la entrevista con el medio mencionado, ni en la declaración ante la Fiscalía aportó datos específicos que representen un avance en la investigación por presunta trata de mujeres en el Congreso.

De acuerdo con Bolívar, las mujeres que hablaron con él no quieren que se ventilen sus nombres y tampoco los de sus agresores.

La denuncia de Gustavo Bolívar

A inicios del 2023 en la entrevista con el medio mencionado en esta nota, el escritor relató que al menos cuatro mujeres se acercaron a su despacho y le revelaron la situación en la que se encontraban. Aseguró que son senadores los que someten a estas personas, con contratos por dos o tres meses, donde se les obliga a prestar servicios sexuales.

Aunque no reveló los nombres de los congresistas involucrados, dijo que es algo muy notorio, principalmente por que las mujeres aparecen en los diferentes despachos y oficinas del capitolio:

“Uno empieza a ver que hay muchas niñas bonitas en diferentes ramas. Estoy contándole denuncias que me hicieron ellas en mi oficina. Mi secretaria está de testigo. Ella fue la que me dijo que había unas niñas que querían hablar conmigo”, dijo Bolívar.

“Para poderlas esclavizar sexualmente les hacían contratos de dos o tres meses. Es más fácil para que vuelvan a estar con ellos que si los contratos se los hacen por un año. Las mantienen así, con contraticos chiquitos. Esa fue la denuncia que me hicieron ellas”, añadió el exsenador.

Bolívar añadió que en esto estarían involucrados al menos seis hombres que trabajan en el Congreso, pero como se mencionó, no reveló sus nombres.

“Los casos que conocí son del Senado. De la Cámara no conozco. Los que me mencionaron fueron como unos seis, entre senadores y personas que trabajan ahí (...) Es terrible lo que pasa con la mujer y no solo en el Congreso, sino también en otras instancias de poder. El abuso hacia la mujer es bárbaro”, puntualizó el exsenador Gustavo Bolívar cuando reveló esta denuncia en la entrevista con la revista.

Durante la controversia por las presuntas agresiones en contra de las mujeres que trabajan en el Congreso, en enero de este año la Procuraduría General de la Nación le solicitó a la senadora María José Pizarro, del Pacto Histórico, que diera detalles del protocolo que se adelanta en el Legislativo para propender por las presuntas víctimas.

En su momento la congresista le contó a la emisora RCN Radio que la Procuraduría la contactó para que enviara la información necesaria. Pizarro, días atrás, ya había convocado a sesión extraordinaria para evaluar el tema, en unísono con el Ministerio del Trabajo, la Defensoría del Pueblo y una delegación de la Fiscalía General.