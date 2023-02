María Fernanda Cabal llamó “maleducada” a la esposa de Daniel Quintero: “El mal ejemplo está en su casa”

María Fernanda Cabal se agarró con la esposa de Daniel Quintero, Diana Osorio. Colprensa.

No cesan los agarrones entre los uribistas y los aliados del alcalde de Medellín, Daniel Quintero. Recientemente, se generó un duro cruce de comentarios entre la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, y la esposa del mandatario antioqueño, Diana Osorio.

La primera dama de Medellín, que además es gestora social de la ciudad, publicó un video en su cuenta de Twitter donde se evidencian los daños materiales que sufrió la ciudad que su marido gobierna desde el 2020. En estas, aparen miembros de la oposición derribando rejas que eran custodiadas por policías. Según Osorio, los responsables eran “uribistas”.

“Hay que entender que los uribistas vienen de una generación en la que les pegaban cuando eran chiquitos”, señaló la esposa de Daniel Quintero.

Esa afirmación se viralizó en rápidos instantes en la red social y llegó a los ojos de María Fernanda Cabal, que no esperó ni un momento y le respondió a Diana Osorio. En su contestación, la congresista uribista salió en defensa de sus copartidarios y le recordó a la esposa de Quintero sus orígenes ancestrales.

Diana Osorio, esposa de Daniel Quintero, lo defendió de Uribe por llamarlo "juguetón". Fotos: Instagram y Colprensa.

“¿Su papá no era el Coronel de Ernesto Samper? Amigo de la “Monita retrechera”?”, cuestionó la legisladora y, como era de esperarse, le lanzó una ácida crítica sobre sus comentarios en redes sociales que, a su juicio, estarían relacionados con lo que aprende en su familia, que la conforman Osorio, el alcalde de Medellín y una pequeña hija que concibieron hace unos años.

“El mal ejemplo está en su casa, mal educada”, señaló María Fernanda Cabal.

Sin embargo, el desencuentro no paró ahí. Diana Osorio volvió a responderle a la también esposa del director de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), José Félix Lafaurie, con quien también se ha enfrentado en múltiples ocasiones, y en el mismo tono le dio a entender que no quería ser como ella: “Si mi papá me hubiera criado, probablemente sería como tú. Dios sabe cómo hace sus cosas”, sentenció la esposa de Quintero.

María Fernanda Cabal se agarró con la esposa de Daniel Quintero, Diana Osorio. Colprensa.

Por ahora, Cabal no le ha vuelto a responder a Osorio, sin embargo, este agarrón se suma a otro de los que, recientemente, protagonizó la senadora del Centro Democrático por cuenta de las protestas que ella y sus amigos de oposición convocaron contra el Gobierno nacional.

Por ejemplo, hizo un dure cruce de comentarios con el presidente de Colombia, Gustavo Petro. El motivo del desencuentro fue la escultura de la paz que vandalizaron los manifestantes, este miércoles 15 de marzo, en Medellín, durante las protestas contra las llamadas “petroreformas”.

El mandatario cuestionó con vehemencia que la oposición a su Gobierno destruyera una paloma que fue instalada en el centro administrativo de La Alpujarra por el precandidato a la Alcaldía de Medellín Juan Carlos Upegui, aliado de Daniel Quintero Calle.

“Muy simbólica nuestra oposición. ¿Qué daño les hace el arte y la paz?”, cuestionó Petro, que compartió la fotografía de la escultura del ave, de color blanco, mientras está tendida en una de las calles medellinenses.

Cabal reaccionó y publicó las fotografías de los CAI vandalizados en las protestas de años anteriores y justificó a los manifestantes que, en territorio paisa, tumbaron la representación de la paz. Incluso, dio a entender que el presidente Petro era de la “imbecilidad colectiva”.

“Esto hace parte de la imbecilidad colectiva. Le llaman paz a una paloma de icopor, y protesta social a actos terroristas. Así construyen narrativas mentirosas”, sentenció María Fernanda Cabal.

En el caso de Paloma Valencia, senadora de ese partido, también recordó que en 2021 el hoy presidente no solo motivó a los manifestantes a protestar contra Iván Duque, sino que, supuestamente, no repudió los hechos de alteración del orden público de las protestas de aquel entonces.