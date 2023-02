Relojes, flores y un peluche gigante: la estrategia de Anuel AA para reconquistar a Yailin

Aunque algunos pensaban que los cantantes de reguetón estaban preparando todo para su divorcio, la realidad es otra muy diferente | Foto: Instagram @yailinlamasviralreal

Sorprendidos quedaron los seguidores de Anuel AA y de Yailin ‘La más viral’, tras ver la más reciente publicación de la dominicana en Instagram, pues quedó al descubierto que, días después de haber confirmado su ruptura, los cantantes se reconciliaron y retomaron su matrimonio.

Melissa Vallecilla aseguró que Anuel AA tenía preservativos y no los quiso usar La modelo colombiana asegura tener una hija del reguetonero puertorriqueño, mientras este insiste en que no estuvo con ella VER NOTA

Con un romántico mensaje, la mujer de 20 años agradeció al puertorriqueño por una gran cantidad de detalles que le dio, entre estos varias y costosas joyas, dos relojes de marca Rolex, un oso de peluche gigante y siete arreglos de rosas rojas.

Además de los artículos nombrados, en la foto se ven varios paquetes que no fueron mostrados y se presume que hay más accesorios y joyería de lujo | Foto: Instagram @yailinlamasviralreal

Además, recordó que falta muy poco para conocer a Cattleya, la hija que ambos están esperando desde hace algunos meses.

“¡Soy la mujer más feliz del mundo! Gracias Dios por tus bendiciones, porque estoy viviendo mis sueños y la etapa más hermosa que le puede pasar a una mujer: ser madre. Ya falta poquito para conocerte, mi reina; tus padres te esperamos con ansias ¡Enamorada de estos detalles! ¡Gracias amor!”, le escribió Yailin a Anuel AA.

De igual manera, la artista de música urbana mostró un video en el cual se observa el momento en que su esposo llega a casa con su camioneta llena de regalos, mientras otras personas le ayudan a descargar todo.

Fueron tantos los obsequios que Anuel AA le envió a Yailin 'La más viral' que varias persoans tuvieron que ayudarlo a bajar todo de la camioneta | Video: Instagram @yailinlamasviralreal

Como era de esperarse, la reacción de quienes siguen a la pareja no se hicieron esperar, teniendo en cuenta que muchos los imaginaban haciendo todo lo respectivo a su divorcio. Sin embargo, hubo quienes señalaron a la mujer de haberse regalado todo para darle celos al boricua.

“Definitivamente, Anuel sí sabe cómo hacer para que lo perdonen”, “ella compró esos regalos para ella misma, con eso ustedes pueden ver lo que las mujeres comos capaces de hacer”, “con esos obsequios yo perdono hasta un hijo por fuera del matrimonio” y “dejen de criticarlos, ellos verán cuántas veces terminan y cuántas regresan”; son algunos de los comentarios que recibieron Anuel AA y Yailin ‘La más viral’.

“No estamos juntos por cosas de la vida”

Hace poco más de una semana y a través de una transmisión en vivo, el intérprete de ‘Adicto’ y ‘No love’ confirmó lo que muchos sospechaban.

Melissa Vallecilla le respondió con insultos a Anuel tras desconocer su relación La colombiana que dice tener una hija del artista urbano, enfureció y llamó “animal” al exnovio de Karol G y lo amenazó con revelar secretos VER NOTA

Resulta que, mientras hablaba sobre sus proyectos musicales a futuro, el cantante dio un salto inesperado a tocar temas más personales y sorprendió a los internautas cuando hizo referencia a su ahora expareja.

-Yo y Yailin ya no estamos juntos por cosas de la vida”, fue lo primero que dijo Anuel AA en el video que ha sido divulgado por diferentes programas de entretenimiento.

El cantante puertorriqueño aseguró que igual está feliz por la próxima llegada de su hija Cataleya

El hombre de 30 años también resaltó que, a pesar de la separación con la madre de su próxima hija, está muy emocionado por el nacimiento de Cataleya. “Que no estemos juntos no quiere decir que no podamos tener una familia”, agregó, insistiendo en que la llegada de su hija seguirá siendo un motivo de alegría para los dos.

“Va a ser madre ahora, luchadora, sola desde pequeña ... Apóyenla, ¿entiendes lo que te digo?, vaya, ya no estoy con ella, pero sigue siendo la madre de mi hija. Que no estemos juntos no quiere decir que no podamos tener una familia (...) Cuando yo me enamoro, yo me enamoro de verdad y ya. Ustedes saben como yo me comporto, como fui con Karol y como he sido con Yailin”, agregó el cantante de música urbana, quien fue constante en insistir con que la llegada de su hija seguirá siendo un motivo de alegría para los dos.

Y aunque se llegó a rumorear que la pequeña ya habría nacido, fue el propio Anuel AA quien se encargó de desmentir todo y señaló que cuando esto pase ellos lo harán saber al público.