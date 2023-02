Jackson Martínez jugaría en Colombia a pesar del fallido fichaje con Independiente Medellín

Jackson Martínez se pone en forma para jugar con el DIM. @DIM_Oficial/Twitter

El futbolista chocoano de 36 años busca equipo luego de no llegar a un acuerdo con el Independiente Medellín con el que estuvo realizando pruebas.

Se conoció la cifra que pedía Jackson Martínez para firmar por Independiente Medellín El jugador entrenó con el equipo paisa y estuvo cerca de concretar su pase; sin embargo, lo que pedía hizo que los directivos se retractaran VER NOTA

En diálogo con el programa El VAR de Caracol Radio, el presidente de Independiente Medellín, Daniel Ossa, se refirió en su momento a la situación que derivó en la no contratación del Cha Cha Cha.

“Nosotros fuimos claros en el comunicado, tratamos de expresarlo de muy buena manera, un comunicado que lo sacamos concertadamente con el jugador, se lo mostramos primero a él antes de nosotros salir para que él estuviera de acuerdo. Allí resumimos como el caso, no hubo acuerdo, usted sabe que las negociaciones del fútbol puede uno llegar o no, hay veces diferencias y creo que en este momento fue eso, el comunicado fue extentos y explícito”.

Por su parte, el agente de Martínez, Gustavo Gallo, afirmó para Futbolred lo siguiente: “Es increíble, sacaron cifras de 300 millones, que si pidió 150 y eso es mentira. No sé de dónde sacan esa información, son datos tomados de los chismes de la calle. La cifra real está muy por debajo de 150. Él llegó hasta 80 y de ahí se bajó. Yo le aseguro que más del 50% de los jugadores del Medellín ganan más de ese salario, no es inalcanzable”.

Negociaciones de Jackson Martínez con el Medellín se habrían reactivado: lo comparan con Juanfer Quintero El representante del jugador desmintió las supuestas cifras que exigió Cha Cha Chá y aseguró que aún hay esperanza sobre el fichaje VER NOTA

Así mismo, Galló agregó: “Él económicamente está bien, pero el anhelo era ese, jugar en Medellín. Él no puede dejar a su empresa en Portugal y traerse a su familia. Con lo que él pidió es para sostener esos movimientos, no es porque venga a enriquecerse como dice la gente. Él me dijo, no puedo pagar por jugar”.

En las últimas horas surgió el rumor que vincula a Jackson Martínez con el Junior de Barranquilla, que estaría interesado en hacerse con los servicios del experimentado delantero que haría dupla en ataque con Carlos Bacca.

El mundialista que suena para dirigir al Junior de Barranquilla si despiden a Arturo Reyes Un entrenador argentino aparece en la lista de opcionados para tomar las riendas del conjunto Tiburón VER NOTA

De hecho, Jackson Martínez tendría el apoyo de Juan Fernando Quintero, flamante contratación del cuadro Rojiblanco. Según las declaraciones de Gallo recogidas por el Gol Caracol, el Nalgón quiere compartir nuevamente equipo con Cha Cha Cha, con el que además de la selección Colombia coincidió en Porto de Portugal.

“Está muy interesado quiere que él vaya. Dice que es grande la mano que les puede dar Jackson. Pero oferta concreta de Junior no hay, es un interés de Juanfer y de pronto de alguna parte del grupo directivo”.

Transcurridas cuatro jornadas de la Liga BetPlay Dimayor, el Junior de Barranquilla acumula tres puntos de doce posibles. Los dirigidos por Arturo Reyes han registrado tres empates y una derrota, no obstante, acarrean una racha de nueve partidos sin ganar por campeonato doméstico de los cuales cuatro son en condición de local.

Ante el flojo comienzo en el campeonato desde ya se especula que las directivas del cuadro Tiburón le pusieron un ultimátum a Arturo Reyes, que de no vencer en la próxima fecha al Deportivo Pasto, su continuidad en el banquillo Rojiblanco se vería amenazada.

Desde que asumió la dirección técnica del Junior, Reyes ha dirigido siete partidos con un saldo de cuatro derrotas y tres empates. Incluso se habla que los Char tiene en carpeta a tres entrenadores para reemplazarlo, dado que se han filtrado nombres como el de Reinaldo Rueda, Gustavo Alfaro y Juan Carlos Osorio.