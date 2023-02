Así se veía Epa Colombia cuando era una niña: ¿cambió mucho con las cirugías?

Epa Colombia compartió una fotografía de su infancia y generó una ola de comentarios sobre su apariencia. @epa_colombia/Instagram

Daneidy Barrera Rojas, mejor conocida como Epa Colombia, es reconocida por su inusual comportamiento en redes sociales, además, de las diferentes obras sociales que realiza con personas de la calle. En época de Navidad, llegó hasta una de las zonas más deprimidas de Bogotá y repartió comida; hace algunas horas, dejó ver cómo ayudó a una mujer en situación de calle y por unos instantes cambió su vida.

En los últimos años la bogotana, gracias al trabajo que ha hecho con su empresa de keratinas, acumuló una gran fortuna que le ha servido para cambiar su estilo de vida presumiendo algunos lujos como sus camionetas y el Penthouse que adquirió en un exclusivo sector al occidente de la capital del país, así como hacerse algunos retoques en el rostro para dejar atrás a la joven de escasos recursos que algún día fue.

En esta oportunidad, la creadora de contenido publicó una fotografía de su infancia mientras hacía una actividad por medio de sus InstaStories con los millones de seguidores que acumula en redes sociales. En la postal se ve a Daneidy vestida con una jardinera gris del colegio y una camisa blanca, acompañado por una corbata azul.

“Amiga, mírame de chica. Jamás me imaginé ser tan repelente, jamás me imaginé que esta niña lograría tantas cosas”, dijo la empresaria mientras mostraba la foto, vestida de conejita con un sensual body en color negro, compuesto por varias tirantas y una máscara. Debajo de esta prenda llevaba un bikini del mismo color, con la que probablemente recibiría a su novia para una noche de pasión en el día de San Valentín. También mencionó que compartirían una romántica cena que ella misma preparó para sorprender a su pareja.

Epa Colombia presumió con sus seguidores cómo se veía cuando era una niña y estudiaba en el colegio. @epa_colombia/Instagram

Los comentarios no tardaron en aparecer y sus seguidores mencionaron que pese a que se ha realizado algunos cambios en su rostro, lo cierto es que en algunos rasgos se sigue viendo igual a cuando era una niña, ya que su mirada y las cejas siguen conservando la misma apariencia. Algunos de los más destacados son: “Se sigue viendo igual que cuando era una niña”; “los ojos son los mismos”; “la cara de la Epa no ha cambiado, la misma grilla”, entre otros.

Epa Colombia cumplirá su condena en 2023

Daneidy Barrera Rojas, mejor conocida como Epa Colombia, fue condenada por el Tribunal Superior de Bogotá por cuenta de los actos terroristas que protagonizó en 2019 contra una de las estaciones del servicio de transporte público, TransMilenio. En agosto de 2021 fue hallada culpable en segunda instancia por los delitos de perturbación y daño en bien ajeno agravado en concurso con instigación a delinquir con fines terroristas.

A su vez, a la condena se le sumó una multa de 492 salarios mínimos vigentes en 2019, lo que se traduce en una cifra total de 407′433.072 millones de pesos. Por cuenta del fallo en contra de la empresaria, esta argumentó haberse sentido triste.

Epa Colombia reveló que esté año cumple su condena y podrá vender sus productos en el extranjero

Recientemente, en una ronda de preguntas y respuestas, la empresaria resolvió varios de los interrogantes que tenían sus seguidores debido a la ausencia prolongada de sus redes sociales debido al tratamiento que estaba realizando en su rostro para remover algunas imperfecciones. Allí, un internauta le preguntó: “¿Tienes dispensario de keratinas en California, San José?”.

La bogotana respondió acerca de su condena, aseverando que su proceso se encuentra en la Corte Suprema y espera que todo salga bien en el próximo encuentro que tenga con las autoridades: “Amiga como yo no había podido salir del país, este año cumplo mi condena. Recuerda que a mí no me colocaron la manilla, pero yo no podía hacer muchas cosas”.