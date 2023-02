Elianis Garrido le respondió de forma contundente a seguidor que le criticó sus cejas

Elianis Garrido. Foto: Instagram @elianisgarrido

Elianis Garrido, una de las presentadoras más famosas de Colombia, que trabaja en el programa de chismes Lo Sé Todo del Canal Uno, publicó una “peculiar” respuesta que le dio a un seguidor que le comentó varias de sus historias de Instagram en las que la barranquillera se ve mostrando su rostro. Allí, dicho usuario siempre le preguntó para cuándo se depilaría las cejas, a lo que fervorosamente Garrido contestó.

“No son críticas constructivas decirle a los demás cómo deben verse, vestirse o cuánto deben “pensar”. La libertad de los demás es siempre tan valiosa como la propia”. contestó la barranquillera.

En la misma publicación añadió: “En serio? Q necesidad? Jajajaja yo siempre ignoro esto pero me causa gracia q se tome el tiempo de escribir en 3 oportunidades distintas lo mismo! En qué le afectan mis cejas a alguien? Por eso sube la yuca? O bajan los impuestos?. Terminó señalando la presentadora.

Y es que la insistencia con comentarios como: “¿Por qué no te depilas las cejas? Es solo curiosidad, creo que se te verían más lindas” o “¿Las cejas pa´cuando?”, tal vez despertaron en la presentadora un sentimiento de estar siendo “señalada”, más que estar recibiendo una crítica constructiva que le estuviesen brindando, pues los mismos usuarios también le han criticado el estado de su nariz y esto pudo haber influido para que Garrido hubiese hecho esa publicación.

Elianis Garrido contestó a críticas por sus cejas en Instagram / Foto captura @elianisgarrido

Por otro lado, el perfil de Instagram Rastreando famosos reposteó la publicación de la barranquillera y allí recogió comentarios como: “Los “famosos” se muestran hasta en bola y ahora se delican por comentarios? Hay que aceptar las criticas y pues siendo dizque “presentadora” esta expuesta a eso....”, “@elianisgarrido que bobada son comentarios... tanto que agradece en publico que la quieren y se emberraca si le hacen alguna recomendación... Por ejemplo yo... Pregunto ...que le paso a la nariz....una fosa nasal la tiene mas cerrada que otra....normal... jajaja”.

Por lo pronto, la barranquillera que se hizo famosa gracias a su participación en el reality ‘Protagonistas de Novela’ logró hacerse de una gran imagen que aportó para que hoy en día sea la presentadora en uno de los programas de entretenimiento más queridos en Colombia.

Elianis Garrido contó por qué se operó la nariz una vez más

Elianis Garrido se sometió a una cirugía que la alejó de las redes sociales y de su trabajo como presentadora en ‘Lo Sé Todo’, y en diciembre de 2022 se animó a revelar los detalles de esta intervención quirúrgica.

Fue a través de varias historias que, entre otras cosas, contó la razón por la cual se operó por tercera vez esta parte del cuerpo.

“Este último año 2022 he tenido un dolor constante en la nariz, como cuando tienes un barrito que no sale. Era molesto, y había días que amanecía hinchada, enrojecida y la cicatriz interna me dolía aún dos años después de la cirugía”, explicó Elianis Garrido.

Imagen: captura de pantalla

Posteriormente, la también figura de redes sociales aseguró que, luego de sus primeras intervenciones, los médicos notaron que había algo que no funcionó.

“Al revisar se dieron cuenta que el injerto de oreja estaba siendo rechazado por mi cuerpo. Me sentí muy triste, porque más allá de la imagen, era molesto, frustrante y, además, yo trabajo en televisión y con redes sociales”, agregó.

Por último, la exparticipante de ‘Protagonistas de nuestra tele’ reveló cómo se siente con el resultado de su operación.

“Estoy sumamente feliz con el resultado, conmovida hasta las lágrimas. Debo seguir cuidándome muchísimo, pero el cambio, para mí, es increíble”, concluyó Elianis Garrido, quien también agradeció al personal médico que la atendió y a los seguidores que le han enviado buena energía.