Avianca respondió a la denuncia hecha por Carlos Sánchez

Avianca sostuvo que el tiquete, de 11 millones de pesos, fue comprado a través de agencia de viajes el 10 de febrero. Cortesía:

Avianca se pronunció, mediante un comunicado, sobre el caso del futbolista que hizo parte de la selección Colombia, Carlos Sánchez, que denunció a través de la red social Twitter el cobro de tres millones de pesos por el transporte de sus maletas en un vuelo Bogotá - Buenos Aires, por el que había pagado 11 millones de pesos.

La aerolínea sostuvo que el precio adicional del cobro de las maletas se debió a que el peso máximo para este tipo de vuelo es de 23 kilos y este se excedió por parte del deportista.

“El cobro por equipaje corresponde a dos maletas y pago de peso adicional. Una de 30kg, la segunda de 31 kg, es decir, 7 y 8 kg adicionales al peso permitido para equipajes de bodega”, afirmó el equipo de comunicaciones de Avianca.

Con respecto al costo del tiquete de 11 millones de pesos para esta ruta, la aerolínea confirmó que fue comprado el pasado 10 de febrero a través de una agencia de viajes.

“El precio mencionado incluye trayecto desde y hacia Buenos Aires, el tiquete fue comprado a través de agencia de viajes el 10 de febrero, en tarifa M, dos días antes de su primer trayecto”, aseguró Avianca.

Sánchez denunció en su momento que no lo habían dejado subir al avión, algo que la aerolínea también explicó, pues confirmó que el futbolista fue embarcado en un vuelo; sin embargo, destacó que no realizó un check-in previo, por lo que quedó en una lista de espera por un tiempo.

“El cliente no había hecho check in previo y por esto quedó inicialmente en lista de espera”, destacó la aerolínea.

Por su parte, la Superintendencia de Transporte, a través de esta misma red social, hizo una invitación al futbolista para denunciar este tipo de casos a través del correo electrónico: vur@supertransporte.gov.co o la línea de atención 01 8000 91 56 15.

Al final, Carlos Sánchez viajó hacia territorio argentino, en donde jugará este año con el equipo San Lorenzo de Almagro que pagó 300.000 dólares a Santa Fe para quedarse con los servicios del jugador chocoano.

La denuncia de Carlos la<i> Roca</i> Sánchez

Cabe recordar que fue en la tarde del 14 de febrero de 2023, y a través de su cuenta de Twitter, el jugador colombiano Carlos Sánchez hizo una denuncia que rápidamente se volvió viral en redes sociales, pues, según él, casi no puede volver a Argentina para unirse al equipo que lo fichó recientemente.

Según lo publicado por el futbolista, compró un tiquete con la aerolínea Avianca, el cual le valió 11 millones de pesos y tuvo que pagar tres más por las maletas que tenía. No suficiente con eso, al llegar al aeropuerto, se enteró que su tiquete había sido sobrevendido, por lo que no podía abordar el vuelo.

El viaje que se pudo evidenciar en el tiquete es el AV217 con rumbo a Buenos Aires, lugar donde seguramente iba para ponerse a punto en la temporada con su nuevo club.

“Qué pasa, @Avianca @AviancaEscucha. Pagué 11 millones de pesos por un vuelo y me cobran 3 millones de pesos más por las maletas, pero no me dejan subir al avión porque está sobrevendido @sicsuper” trinó el futbolista.

El tuit fue publicado sobre las 4:15 p. m., y con más de 2.000 me gusta y 500 retuits llamaron la atención de la aerolínea y de la SIC misma a la par que los usuarios aprovechaban para exponer sus quejas y criticar el mal servicio de la empresa que pasó a ser aerolínea de bajo costo ante la crisis financiera que atraviesa.

Así pues, en menos de una hora, Avianca contestó y dio a conocer: “acabamos de confirmar con nuestro equipo en tierra que ya te asignaron tu silla y estás abordando en este momento”.