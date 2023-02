Aterrador relato de mujer acosada por su expareja: le escribió que iba a estar pendiente cuando saliera de la casa para “tirotearla”

Ella pide ayuda urgente debido a que no quiere ser la próxima víctima de feminicidio en la ciudad de Bogotá.

Una mujer de 24 años de edad viene siendo víctima de amenazas por parte de su expareja sentimental en la localidad de Bosa. Ella dice que decidió terminar con la relación debido al maltrato constante, junto a las amenazas, que viene recibiendo por parte de este hombre.

Por “manosear” a una mujer, un hombre fue asesinado en Bucaramanga El individuo tenía dos procesos por tráfico y fabricación de estupefacientes del 2013 VER NOTA

La joven decidió terminar su relación puesto que en varias ocasiones el sujeto la ha golpeado de forma salvaje y el argumento siempre es el mismo: los celos. Ella pide ayuda urgente debido a que no quiere ser la próxima víctima de feminicidio en la ciudad de Bogotá.

“Decidí no quedarme callada por miedo. Yo le dije a él que me dejara en paz, pero solo insistía en que yo me la pasaba con mis amantes y que me acostaba con ellos”, dijo la mujer en conversaciones con la Fiscalía.

Nuevo caso de violencia contra la mujer en Santander: hombre abusaba y golpeaba a su pareja La joven aprovechó un descuido del agresor para salir de su vivienda y denunciarlo ante las autoridades VER NOTA

Una de las últimas veces que la golpeó, el sábado 11 de febrero, la cogió del cabello y la tiró al piso. Este hecho quedó registrado en un video grabado por su hija de 7 años, en este se ve cómo el sujeto la toma del pelo y la golpea en varias oportunidades, sin importarle que una niña fuera testigo del ataque.

“Me dio una patada en la costilla, me dejó sin aire e hizo dos tiros hacia los lados. Luego me puso la pistola en la cabeza. Yo había guardado silencio por miedo a que mi pareja me hiciera daño. Por eso tampoco había denunciado. Él se aprovechaba de eso”, aseguró la joven.

Mujer rompió el vidrio de un bus de TransMilenio porque no paró donde ella quería Los hechos fueron grabadas por una usuaria de TikTok que aseguró que los hechos fueron el pasado 10 de febrero y al final todos los usuarios del bus fueron bajados por la Policía VER NOTA

La última amenaza que le hizo fue de muerte. Además, ese día también le puso un revólver en la cabeza para intimidarla.

“El 14 de febrero él llegó a la casa. No solo me apuntó a mí, también a mi hermana y a mi hija. Salí corriendo, pedí ayuda y él se escapó”, señaló.

Luego el hombre le escribió a la joven que iba a estar pendiente de que ella saliera de la casa para “tirotearla”.

“Me dijo que yo no iba a quedar viva y a mi mamá la llamó y le dijo que iba a ser muy feliz viéndola sufrir tras mi muerte”. dijo.

La mujer aseguró que al principio de la relación, hace aproximadamente ocho meses, se presentó como un buen hombre, detallista y que por eso estaba con él, mas nunca imaginó que fuera capaz, por celos, de cambiar tanto hasta el punto de temer por su vida y la seguridad de su familia.

Hoy, 15 de febrero de 2023, la mujer está radicando la denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación.

Otro caso ocurrido en Bosa

Cabe recordar que otro caso, esta vez de feminicidio, se presentó el pasado 23 de diciembre de 2022 en el barrio Casabianca, también ubicado en Bosa. Un hombre identificado como Andrés Felipe Castro Bohorquez presuntamente acabó con la vida de su expareja, Leidy Carolina Navarrete. La familia de la víctima sigue pidiendo justicia y adelantando labores de búsqueda para dar con el paradero del sospechoso.

El hecho ocurrió cuando la mujer se disponía a salir a su trabajo en horas de la mañana, Navarrete fue interceptada por su expareja, quien abusó sexualmente de ella y luego la ahorcó. La mujer se desempeñaba como Auxiliar Administrativa.

La pareja sostenía una relación desde hace 6 años y producto de esta tuvieron una niña de 3 años que presenció el desafortunado hecho. Sin embargo, desde hace 3 meses se encontraban separados.

Sebastián Pinzón Camacho, hermano de Leidy Carolina Navarrete, comentó que en días pasados la mujer había advertido a sus familiares sobre la persecución de la que era víctima por parte de Andrés. Aunque presentó la denuncia ante las autoridades no la recibieron por “falta de pruebas”.