Agarrón entre Gustavo Petro y el congresista de Cambio Radical David Luna por la reforma a la salud: “No juegue con la gente”

Agarrón entre Gustavo Petro y el congresista de Cambio Radical David Luna por la reforma a la salud.

Luego de que la reforma a la salud que se radicó por el Gobierno nacional en el Congreso de la República, ha generado todo tipo de reacciones. En la mañana de este miércoles 15 de febrero, se presentó una fuerte discusión en las redes sociales entre el presidente de la República, Gustavo Petro, y el senador del partido Cambio Radical, David Luna, fue el tema principal de la polémica.

En primera instancia, el congresista publicó en su cuenta oficial de Twitter el siguiente mensaje en horas de la mañana del martes 14 de febrero: “La reforma a la salud presentada el día de ayer no es la del ‘cambio’, es la del pasado. Es el regreso al fallido y corrupto Seguro Social de hace tres décadas”.

Después el senador se refirió en un trino a la salud de los colombianos, afirmando que quedaría en manos de políticos locales, pues explicó que gran parte de los recursos serán girados a ‘Fondos Territoriales’. Lo que quiere decir que la vida de los ciudadanos dependerá de un voto, según Luna.

“La Ministra @carolinacorcho no odia a las EPS, odia el control que la mayoría de ellas ejercen. Claramente, lo que quiere es que los recursos sean girados a políticos locales para que le queden debiendo el favor del giro (y en época de elecciones)”, resaltó el senador Luna.

Además, el congresista del Cambio Radical aseguró que con la reforma obligan a los integrantes de una familia a pertenecer a una misma EPS “para cercenar nuestra libertad de elegir”, pues no habría posibilidad de comparar. “Nos quedaremos con el servicio que nos toque, así sea el más malo”, agregó.

Ante la respuesta del presidente Petro, escribió en uno de los trinos que: “Esta es una mentira repetida una y mil veces”.

“Adress que tiene los recursos públicos de la salud, y que girará directamente a hospitales y clínicas de acuerdo a sus servicios, no es de alcaldes ni gobernadores, es y será de la Nación como lo es hoy”, agregó el jefe de Estado en su cuenta de Twitter.

Finalmente, el congresista le envió un mensaje al mandatario: “Pdte @petrogustavo, no culpe al Congreso si no se aprueban sus reformas, no juegue con la gente a punta de símbolos y narrativas. Estamos aquí para debatir sus propuestas. Respete el equilibrio de poderes y las instituciones. ¿Se acostumbró a los bloqueos para lograr objetivos?”, concluyó.

Vale recordar que, a través de un comunicado que publicaron el martes 14 de febrero en el Partido Verde Oxígeno, de la excandidata presidencial Ingrid Betancourt, la ahora política opositora al gobierno Nacional sostuvo que el jefe de Estado, Gustavo Francisco Petro, se está graduando de dictador con todas las facultades extraordinarias que le quieren otorgar en varias de sus reformas, entre ellas la del sistema de salud, que radicaron el pasado lunes.

“Este momento de la historia colombiana registra la complicidad de las mayorías políticas arrodilladas al poder de turno. ¿Para que democracia con semejante prócer? Prácticamente el presidente Petro se está graduando como dictador por semestres”, afirmó.

En la misiva se resalta que luego de que se presentara ante el Legislativo el proyecto de ley para modificar el sistema de salud, se evidenciaba nuevamente que el mandatario se dirige a gobernar de forma autoritaria con las 20 facultades extraordinarias que busca que se le otorguen en las reformas que ha propuesto y con el Plan Nacional de Desarrollo.

“A través de ese mecanismo el Primer Mandatario aspira a expropiar facultades del Congreso de la República, la Superintendencia de Salud y las de la Justicia”, señaló la dirigente de Verde Oxígeno.