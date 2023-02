La Segura presumió su figura sin filtros: “Años ocultando muchas cosas”

La Segura presumió su figura sin edición y sin filtros en redes sociales, mostrando una realidad que esconde desde hace años. Foto: Instagram @la_segura

Con la llegada de los filtros en Instagram, así como ocurrió con la edición de fotografías con la herramienta de Photoshop, las celebridades encontraron la solución para esconder las imperfecciones que tienen en sus cuerpos. Este fue el caso de Natalia Segura, mejor conocida como La Segura, que comparte contenido a sus más de ocho millones de seguidores sobre situaciones divertidas y en casos bochornosos de la cotidianidad.

La Segura respondió crítica sobre su cuerpo: “A ti que te importa cómo se ven” La vallecaucana se pronunció acerca de la opinión de las personas sobre los cuerpos ajenos y dejó contundente mensaje a un internauta que la criticó VER NOTA

Hace algunos meses la caleña fue tendencia por cuenta de su delicado estado de salud debido a los efectos secundarios que comenzó a presentar en sus glúteos y espalda, por cuenta de los biopolímeros. Cambios en la coloración de su piel en la parte baja de la espalda, así como fuertes dolores lumbares fueron algunas de las consecuencias que generó la peligrosa sustancia.

Su desparpajo y sentido del humor pasaron a un segundo plano cuando la joven decidió publicar en sus redes sociales unas fotografías en las que se observa al natural, sin edición y dejando al descubierto los imperfectos, que quizás en miras a verse “perfecta”, han dejado algunos procedimientos estéticos como una liposucción en su abdomen o la celulitis en sus piernas.

La Segura presumió cómo luce su cuerpo sin edición y compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales. @la_segura/Instagram

“Llevo años ocultando muchas cosas que me han hecho sentir insegura, y es algo que normalizamos mucho en redes sociales; el editar un poco aquí y un poco allá. Al punto de tapar todas y cada una de nuestras imperfecciones. Hoy, con estas fotos muy personales, me desnudo ante ustedes con la que ha sido una de mis mayores inseguridades después de una mala cirugía; en la cual me dejaron fibrosis en mis piernas y abdomen”, escribió inicialmente la influenciadora junto a las fotografías.

Y aunque en sus publicaciones la vallecaucana presume de un autoestima elevada, además de una seguridad que varios de sus seguidores envidiarían, señaló que después de muchos años ha tomado la decisión de “amarse tal cual es”.

“Hoy decido por primera vez en muchos años; empezar a amarme tal cual como soy y entender que soy humana igual que tú que me estás viendo, con celulitis o fibrosis en las piernas o en el abdomen, con gorditos y demás. Solo paso a decirte… ÁMATE TAL CUAL SOS ♥️”.

Ignacio Baladán, novio de La Segura, respondió una publicación de la influenciadora con sentidas palabras. | Foto: Instagram @ignaciobaladan

La publicación que reposa en su cuenta oficial de Instagram ya alcanza los 738.000 likes y miles de comentarios, entre el que resalta el de su pareja, Ignacio Baladán, que escribió: “Sos hermosa te amo! Te amo te amo!!!! Así te amo!!! Así te elegí y te elegiría mil veces!!! Te amo”.

Luisa Fernanda W compartió cómo le celebró el cumpleaños a Pipe Bueno La influenciadora mostró en sus redes sociales algunas imágenes de su viaje a Cartagena, celebrando un año más de vida del cantante VER NOTA

Otros de los que destacan son: “nos venden una idea tan equivocada de la perfección en redes sociales, recomendando productos milagrosos porque les pagan, retocando fotos cuando la realidad es otra”; “todos aplauden su valentía por ser figura pública, pero vaya y sea una persona del común”; “eres más linda en persona, con todas tus imperfecciones es más tu esencia y tu forma de ser como mujer que te hacen más bella”, entre otros.

Recientemente, la creadora de contenido fue tendencia en redes por cuenta de una respuesta que entregó a una de sus seguidoras que le recomendó se operara sus senos, ya que estos en sus publicaciones se veían separados. Esto más que incomodar sacó de casillas a La Segura, que respondió contundentemente.

Yeferson Cossio sorprendió regalando dinero en las calles de Medellín El creador de contenido arribó al Popular 1 de Medellín, Antioquia y compartió con los habitantes del sector que se llevaron tremenda sorpresa con el paisa VER NOTA

“Deberías ahorrarte tu opinión porque me vale cul*… Deja de opinar sobre el cuerpo ajeno, ¿cuándo lo van a entender?… Pero a ti que te importa cómo se ven mis tet@s y si me las tengo o no que operar”, fue el argumento que entregó la caleña a través de sus InstaStories.