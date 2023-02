Juan Diego Alvira le mandó contundente mensaje al agresor de Daniel Cataño

Juan Diego Alvira dejó "video reacción" tras el escándalo de la agresión del hincha del Deportes Tolima a Daniel Cataño

Juan Diego Alvira es uno de los hinchas más famosos del Deportes Tolima, y como tal, no podía dejar pasar por alto el episodio que protagonizó Daniel Cataño, jugador de Millonarios, y el hincha del equipo Pijao que lo agregó, Alejandro Montenegro.

“Al peleón que se metió en el césped le digo: usted no nos representa, ni como tolimense, ni como hincha del Deportes Tolima; aunque sí le abono que haya pedido disculpas. A ese señor debería dársele una sanción ejemplar y prohibírsele la entrada por un buen tiempo”, indicó Alvira en un “video reacción” de Semana en el que dejó varias impresiones.

A Daniel Cataño tambén le dedicó unas palabras: “El futbolista también debería ser sancionado por su reacción, al correr detrás del hincha y patearlo. Que se aplique el artículo 66 del reglamento. El fútbol como tal es una fiesta y se disfruta en familia”, recalcó el comunicador, que también señaló lo que le produjo el penal errado de Cataño en la final con Atlético Nacional en el primer semestre de 2022.

“Debo aclarar que a mí me dolió cuando Cataño botó el penalti ante Nacional (…) Los rumores dicen que Cataño pateó el penal de mala gana para que lo tapara el arquero. No me consta, pero no por eso podemos celebrar que lo insulten, le peguen, aplaudir al agresor, ni mucho menos graduarlo de héroe. No señor”, terminó indicando.

Juan Diego Alvira dijo que, a Daniel Cataño también deberían de sancionarlo por su reacción, al correr detrás del hincha y patearlo. / Fotograma video Revista Semana

Por último, también le dejó un mensaje al actual presidente del Deportes Tolima, César Camargo, que por este episodio entre Cataño y el hincha, ha sido fuertemente criticado tras su postura y falta de “solidaridad” en el momento en que Wilmar Roldan, árbitro del partido, dio por terminado el encuentro, dando a entender que este debía de jugarse.

“A César Camargo, solo le digo que su papá, Don Gabriel Camargo, nos dejó un gran legado (...) protéjalo, cuídelo, hágalo crecer más. Si nos toca tragarnos este “sapo”, que nos sancionen, que después nos desquitaremos como corresponde, con buen fútbol y con goles”.

El hincha del Deportes Tolima que agredió a Cataño podría quedar hasta tres años por fuera de los estadios

Alejandro Montenegro pasó la noche detenido luego de ingresar a la cancha del estadio Manuel Murillo Toro y haber golpeado al jugador de Millonarios, Daniel Cataño. Tras los hechos que terminaron en actos violentos en la ciudad de Ibagué, el agresor difundió un video en el que ofreció disculpas.

“Me presento ante ustedes a pedir disculpas. De pronto me dejé llevar de las emociones que se viven dentro de un estadio de fútbol. Son emociones que no son correctas porque no podemos permitir que el fútbol se vuelva violencia”, dijo el aficionado, de acuerdo a las imágenes difundidas en redes sociales.

Este sujeto tendrá que responder por las normas que violó al invadir el terreno de juego. Solo esa acción contempla una sanción, de acuerdo a la Ley 1445 de 2011, de entre 5 y 10 salarios mínimos legales vigentes. Pero también sería sancionado por la agresión en contra del jugador.

Alejandro Montenegro, hincha del Tolima que agredió a Daniel Cataño

En ese caso, la norma establece que aquella persona que incite o cometa un acto de agresión física o verbal sobre otra, será sancionado con una multa entre 20 a 100 salarios mínimos vigentes legales y la prohibición de acudir a escenarios deportivos por un periodo entre 3 a 5 años.

Asimismo, Cataño, que respondió con golpes contra el aficionado que lo agredió, presentó una denuncia penal en contra de Montenegro por lesiones personales. Por esta situación, el hombre deberá comparecer ante un juez de garantías que determine su situación judicial.