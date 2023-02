El rokero español Miguel Ríos se fue en contra de la canción de Shakira: “Es una mierda”

Miguel Ríos critica la canción de Shakira

En el mes de enero, la cantante colombiana, Shakira, estrenó su sencillo junto al argentino Bizarrap titulado “Session # 53″, el disco fue bien recibido por los fans, ya que, incluso, en una hora la canción alcanzó más de 3 millones de reproducciones en YouTube y se acerca a los 100.000 comentarios de los seguidores de la barranquillera. Sin embargo, existen personas que no comparten que el disco dedicado a su expareja Gerald Piqué sea bueno. Este es el caso del cantante Miguel Ríos, que catalogó el sencillo como “una mierda” porque emplea la “revancha” y piensa que la música debe ser usada para otras cosas.

“Me parece la parte más miserable de la comunicación cultural, que sirva de revancha de alguna cosa particular, pero que además a la gente le interese tanto. ¿A mí qué coño me importa si Shakira y Piqué se llevan bien o mal? A mí me parece la canción, una mierda, es horrible”, puntualizó el artista español.

En esta misma línea hizo una aclaración con respecto a la composición de músico argentino, incluso, descartaría la idea de poder hacer algo junto a Bizarrap: “Creo que Bizarrap es un chico que hace música electrónica y yo no estoy en edad para merecer”.

Pero no es la primera vez que Ríos se refiere a una canción de un género deferente al rock, por ejemplo, en el caso de lo que ha hecho Rosalía, también conocida por su incidencia en la música urbana, el músico a diferencia de su opinión con la nueva canción de la barranquillera ha señalado, que la española ha hecho un buen trabajo; y se refirió a Motomami como: “Un disco a estudiar, con cosas brutales y hallazgos maravillosos”.

La canción de Shakira habló del intento fallido que se dio por recuperar su relación con Piqué

De acuerdo con información de medio españoles, antes de que se diera a conocer la infidelidad del exfutbolista y su separación definitiva de Shakira, la expareja intentó seguir adelante con su relación, pero el intentó fallo, pues, la colombiana finalmente se enteró de la existencia de la actual pareja del español, Clara Chía.

De acuerdo con los detalles, la primera ruptura se había dado durante marzo, pero en abril volvieron a vivir bajo el mismo techo buscando salvar la relación que prospero por 12 años y tuvo dos hijos, Milan y Shasha.

Los datos revelados por El Periódico y que antes habían sido mencionados por Jordi Martín, dejan en evidencia que en la primera oportunidad la separación que duró un mes (y que no se filtró en los medios) se dio por las peleas constantes. Pero ambos no cerraron la puerta. Y volvieron a intentarlo. En abril volvieron a compartir lecho e incluso quedó un testimonio en las redes.

“Lo intentaron, pero no funcionó. La suya fue, y es, una relación muy pasional, para lo bueno y para lo malo. Él volvió, de nuevo, a su piso de la calle Muntaner y disfrutaba de su vida de soltero. Shakira, en ese momento, desconocía por completo la relación que su ex ya mantenía con Clara Chía y no fue hasta el mes de agosto cuando le puso nombre y cara a su sustituta”, le informó una fuente a El Periódico.