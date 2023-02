Diego Guauque contó en redes sociales cómo va su proceso de quimioterapia

Diego señaló que está tomando pastillas para cesar el dolor y así poder tranquilizarse y dormir. Cortesía: @diego_reportero

Diego Guauque Peña, reconocido en el país por su trabajo como reportero en el programa Séptimo Día de Caracol Televisión, informó hace un par de semanas que fue diagnosticado con cáncer.

Desde ese momento, ha utilizado las redes sociales para mantener a sus seguidores al tanto de cómo avanza el proceso en su lucha contra la enfermedad.

En un video publicado el 13 de febrero de 2023, el periodista contó los avances que ha tenido desde que le practicaron la quimioterapia.

“Hoy es mi cuarto día después de la quimioterapia. Al principio me dieron unas nauseas, una especie de guayabo grande, pero manejable. Sin embargo, al día siguiente me surgió un síntoma que no esperaba y es que me empezó a doler donde me dolía al comienzo, es decir, es como si me hubiera devuelto mes y medio atrás cuando arrancó toda esta pesadilla”, comentó Diego.

Luego señaló que está tomando pastillas para cesar el dolor y así poder tranquilizarse y dormir. “El sarcoma, tengo clarísimo donde lo tengo porque me palpita fuerte. Lo estoy manejando con unas pastillas, sobre todo para poder dormir, para que me tranquilice”.

A pesar de los dolores, Diego sigue con la fe intacta. Pues, aunque reconoció que es algo difícil que cambió su vida, está dispuesto a luchar.

“Hoy tengo el servicio de cuidados paliativos y decidí aprovecharlo y me vine a la clínica. Aquí me aplican otra vez suero, otros medicamentos para el dolor. No ha sido fácil, Dios mío. Me da tristeza. Mi vida cambió de un momento a otro. Pero bueno, son pruebas que hay que sacarlas adelante, con berraquera.”, afirmó Diego con la voz entrecortada.

Finalmente, aseguró que “si el sarcoma está así de pronto es porque la quimio lo está atacando. Nadie dijo que iba a ser fácil y aquí estoy para dar la pelea”.

El video cuenta con más de tres mil comentarios en los que la gente se ha expresado con frases de aliento hacia el periodista, que sigue en la lucha contra el cáncer.

Los médicos le diagnosticaron leiomiosarcoma, un tumor maligno de las células del músculo liso. Cortesía: @diego_reportero

La quimioterapia

En la tarde del jueves 9 de febrero Guauque se sometió a su primera quimioterapia y para ese procedimiento, que suele generar reacciones fuertes en el cuerpo, el periodista se venía preparando haciendo ejercicio todos los días para que, según él “la quimio me coja fuerte”.

Desde el hospital y por medio de historias en su cuenta de Instagram, ha contado las sensaciones que ha tenido en su cuerpo en la medida en que avanza el tratamiento.

En una publicación el comunicador comentó que se sentía tranquilo mientras recibía los medicamentos. Dijo que llevaba casi dos horas en la sala del hospital y el primer medicamento ya se estaba acabando. Afirmó que el medicamento era un poco fuerte, pero que había estado comiendo y tomando agua. Asimismo había sentido náuseas y una parte del cuerpo un poco dormida, pero “nada del otro mundo”.

El proceso de quimioterapia se extendió aproximadamente hasta mediodía. Mientras recibía el tratamiento, Guauque estuvo acompañado de su esposa y leyendo el libro La Pena Máxima, del escritor peruano Santiago Roncagliolo.

Al reportero ya le habían hecho una cirugía para intentar retirarle una parte del sarcoma que le encontraron. Sin embargo, en el procedimiento los médicos se dieron cuenta de que el caso era más complejo de lo que pensaban inicialmente.

Después de eso le hicieron una biopsia y la enviaron a Estados Unidos para establecer con precisión el nombre del tipo de cáncer que tenía. Hace pocos días confirmaron que tenía leiomiosarcoma, un tumor maligno de las células del músculo liso que puede surgir en cualquier parte del cuerpo.

Una vez conocieron los médicos el nombre del tipo de cáncer que padece Diego, decidieron que la mejor manera de proceder para erradicarlo era realizar un proceso de quimioterapia.