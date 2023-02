Yina Calderón y su opinión sobre el polémico show de Rihanna en el Super Bowl

Yina Calderón dijo que entiende que Rihanna no haya bailado tanto por su embarazo.

Yina Calderón, cuyo nombre se dio a conocer hace algún tiempo gracias a su participación en el reality Protagonistas de Novela, tiene gran fama en redes sociales por cuenta de las diferentes polémicas en las que se ha visto involucrada y por sus opiniones alrededor de la actualidad de la farándula colombiana y el mundo.

En su cuenta de Instagram, la influenciadora dio su opinión acerca del tema del momento: la presentación de Rihanna en el medio tiempo del Super Bowl LVII. Por medio de sus historias de la red social, Yina decidió contarles a sus seguidores qué pensaba del show, no si antes mostrarles un poco de éste y preguntarles a sus seguidores qué opinaban respecto al tema.

“A mí me encantó, yo la vi. Bueno, mi punto de vista: uno, Rihanna es Rihanna donde se coloque, o sea donde se coloque. Dos, tiene la voz que, con esa voz, esa mujer no tiene ni idea de moverse con esa voz. Tres, estaba en embarazo, eso hacía que no pudiera de pronto tirarse al piso, bailar, saltar, brincar… los bailarines increíbles, o sea, ¿esa gente cómo hace para sincronizar de esa manera? Positivo” explicó la influenciadora colombiana.

Yina dijo que entiende que Rihanna no haya bailado tanto por su embarazo, además, resaltó lo mucho que le gustó la foto de Karol G junto a Rihana.

“Los vestuarios increíbles, la escenografía, los bailarines, o sea, habían más de… yo creo que más de 500 bailarines, yo no sé, pero todos sincronizaban de una manera increíble. La voz de ella, las canciones que eligió. De pronto, porque hay mucha gente como criticando el hecho de que esperaban un poco más, digamos a mí me encantó cuando se presentó Lady Gaga […] pero entendamos que Rihanna estaba en una situación de embarazo, bebés”.

De esta manera, la también empresaria de fajas destacó los movimientos de los bailarines que estuvieron presentes en el Super Bowl, así como los vestuarios, la escenografía y la presentación completa de Rihanna.

No obstante, hizo énfasis en el embarazo de la cantante, el cual, para ella, debió haber sido la primera preocupación de la artista y explicó que ella, en su lugar, habría esperado a tener a su hijo antes de aceptar ir a un evento de esta magnitud.

“Yo, en el lugar de Rihanna, hubiera esperado a tener mi bebé para presentarme en un evento tan importante como este, pero ella es Rihanna. De pronto, hubo gente que la criticó y esperaban un poco más, pero entendamos que Rihanna estaba en situación de embarazo donde no podía moverse, comentó Calderón.

Por último, destacó la forma en la que asumió el papel que tenía en el famoso partido de fútbol americano, y se mostró conforme con lo visto en las pantallas.

Rihanna en el Super Bowl LVII

Vestida completamente de rojo, la famosa cantante nacida en Barbados ofreció este domingo su primer concierto en siete años, en el show de medio tiempo del encuentro del Super Bowl entre Kansas City Chiefs y los Philadelphia Eagles.

La presentación de Rihanna fue vista por más de 100 millones de espectadores e interpretó canciones muy conocidas como “Bitch better have my money”, “We found love”, “Work” o “Diamonds”.

Subida en una de las varias plataformas suspendidas por arneses que sobrevolaron el State Farm Stadium de Glendale, Arizona, y arropada por decenas de bailarines vestidos de blanco en otras plataformas y en el suelo, lo que más llamó la atención de Rihanna fue la barriga que dejó ver por la espera de su segundo hijo.