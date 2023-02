Hincha del Deportes Tolima que agredió a Daniel Cataño pidió perdón: podría quedar hasta tres años por fuera de los estadios

Alejandro Montenegro, hincha del Tolima que agredió a Daniel Cataño

Alejandro Montenegro pasó la noche detenido luego de haber ingresado a la cancha del estadio Manuel Murillo Toro y golpeado al jugador de Millonarios, Daniel Cataño. Tras los hechos que terminaron en actos violentos en la ciudad de Ibagué, el agresor difundió un video en el que pidió disculpas.

“Me presento ante ustedes a pedir disculpas. De pronto me dejé llevar de las emociones que se viven dentro de un estadio de fútbol. Son emociones que no son correctas porque no podemos permitir que el fútbol se vuelva violencia”, sostuvo de acuerdo a las imágenes difundidas en redes sociales.

El hombre que atacó al jugador de Millonarios en la cancha del estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, pidió disculpas.

