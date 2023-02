Ana Lucía Domínguez explica por qué no ha tenido hijos

Ana Lucía Domínguez cumple 15 años de matrimonio con Jorge Cárdenas en 2023 (Foto: @analuciado/Instagram)

Aunque son una de las parejas más duraderas en la farándula colombiana (se casaron en 2008) y han cosechado elogios a través de los años por lo sólida de su relación, Ana Lucía Domínguez y Jorge Cárdenas han llamado igualmente la atención debido a que hasta la fecha no han decidido darle una oportunidad a la paternidad.

Aura Cristina Geithner presumió a Demian en redes sociales y sus seguidoras destacaron su encanto La actriz compartió contenido en sus plataformas digitales acompañada de su hijo, fruto de su relación con el también actor Marcelo Dos Santos VER NOTA

Esto ha causado todavía más sorpresa con el paso de los años, tomando en cuenta su estabilidad tanto económica como emocional. Es por eso que nunca han faltado las preguntas relacionadas con cuándo llegará el momento de ser padres. Ana Lucía respondió a esta inquietud recientemente y, de paso, desmintió cualquier especulación relacionada con Cárdenas como responsable de dicha decisión.

En una entrevista para 15 Minutos, la actriz reconocida por su participación en producciones como Pasión de Gavilanes, Tiempo Final, El fantasma de el Gran Hotel o ¿Quién Mató a Sara? explicó que el hecho de que ella y Cárdenas no hayan tenido hijos hasta la fecha no es porque su esposo no quisiera tenerlos. Sin embargo, sí reconoció que a lo largo de los años lo fueron aplazando por uno u otro motivo. Explicó que la idea original era ser padres cuando pasaran dos años de estar casados, pero al final la idea se fue posponiendo:

“Nos gustaría por lo menos un hijo, de hecho, es un tema que hemos hablado y nos parece una experiencia increíble”(...) Dijimos que queríamos disfrutar al menos dos años de matrimonio, pero han pasado 14 y lo seguimos aplazando. Esto puede ser porque como pareja nos hemos convertido en dos personas muy cómodas que despiertan tarde un domingo o que, simplemente, toman un avión para irse de viaje. Pero al mismo tiempo, cada vez que vemos un niño nos encanta más la idea, así que ha sido una gran dualidad”

Ana Lucia también sostuvo que, si bien, no descarta esa posibilidad, el éxito de su carrera como actriz hace muy difícil plantearse un paro en su actividad en la actualidad para dedicarlo a la maternidad:

“Estoy en un momento muy importante de mi carrera, y sí quisiera un bebé, debo parar de trabajar al menos por un año, pues deseo estar a su lado el 100%, no me siento capaz de delegar su cuidado a otra persona. Pero si Dios nos pone a un hijo en nuestros corazones, bienvenido sea”

Ana Lucía Domínguez y su secreto para mantener viva una relación

En la misma entrevista, Ana Lucía Domínguez dio más detalles de su relación con Jorge Cárdenas y se enfocó en otro aspecto que ha causado mucha curiosidad entre sus seguidores: los secretos para hacer que su relación se haya convertido en una tan perdurable. Al respecto, la actriz soltó una frase que bien podría considerarse como el “eslogan” para más de una pareja que aspira a tener esa estabilidad emocional:

“Hay que estar presentes el uno para el otro, creo que gracias a ello nuestra relación ha tenido éxito”

Para explicar su punto, Ana Lucia dio algunos ejemplos de su vida cotidiana en pareja para dar a entender lo que esa frase significa para ambos:

“Por ejemplo, cuando nos sentamos en la mesa para comer, los celulares están guardados, así podemos hablar y disfrutar del momento (...) “Otros hábitos que han hecho que este matrimonio, de más de una década, sea exitoso son: trabajar en conjunto para que la relación tenga una excelente convivencia, que la diversión esté presente en su día a día y mantener el enamoramiento y la llama del amor encendidas”