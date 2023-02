Alexis Castillo Manyoma no sabe si jugará en Independiente Santa Fe

El caleño tuvo un destacado papel en el Sudamericano sub-20. Imagen: Santiago Villegas

El domingo 12 de febrero culminó el Sudamericano sub-20 que se desarrolló en Bogotá y Cali. La selección Colombia se quedó con el tercer lugar, clasificando al próximo mundial de la categoría que tendrá lugar en Indonesia entre mayo y junio.

Presidente de Independiente Santa Fe le cerró la puerta al arquero Iván Arboleda: “No lo conozco” El guardameta no suma minutos desde el 8 de mayo del 2022 cuando jugaba con Newell’s Old Boys de Argentina, cedido por el Rayo Vallecano VER NOTA

En la última fecha del hexagonal final los dirigidos por Héctor Cárdenas se midieron a Venezuela en el Nemesio Camacho El Campín. La Tricolor se fue arriba en el marcador a los 18 minutos con un golazo desde fuera del área de Alexis Castillo Manyoma, que recibió un pase de Jhon Vélez para luego sacar un remate de derecha imposible de atajar para el portero de la Vinotinto.

A los 39 minutos la selección Colombia amplió la ventaja por intermedio de Jorge Cabezas Hurtado, tras una asistencia de Alexis Manyoma para el delantero marcado con la camiseta 23 que de zurda puso el 2-0. El descuento llegó en parte complementaria gracias a Alejandro Cova, que con pierna izquierda anotó el tanto para la selección de Venezuela que se quedó sin mundial.

Estrella de la seleción Colombia en duda como refuerzo del Independiente Santa Fe Alexis Manyoma afianzó su titularidad con el combinado patrio en el Sudamericano sub-20, y aunque fue presentado como refuerzo del Cardenal, aún no se sabe si va a llegar VER NOTA

El jugador más destacado de Colombia ante Venezuela fue Alexis Castillo Manyoma, que gracias a su desempeño en el terreno de juego del Coloso de la 57 obtuvo una calificación de 8,7 de acuerdo a los registros de la plataforma 365 Scores.

El nacido en Puerto Tejada (Cauca) fue los puntos más altos de la selección cafetera en el hexagonal final del Sudamericano sub-20. El mediocampista de 20 años jugó los nueve partidos del certamen continental con el combinado cafetero marcando un tanto y dando dos asistencias.

Juan Guillermo Cuadrado quedaría como jugador libre a mitad de año por problemas administrativos del Juventus El colombiano fue contemplado como opción del Al Nassr para ser compañero de Cristiano y David Ospina, aunque su futuro seguiría ligado al fútbol de Italia VER NOTA

El jugador que pertenece al Cortuluá se mostró conformé con su rendimiento en el campeonato pese a que no tuvo un buen inicio: “No arranqué de una buena forma, obviamente la salida de la titular fue algo que me bajoneo también. Gracias a Dios tengo la oportunidad de estar en esta gran familia, siempre me apoyaron, me acogieron y me arroparon y creo que esa confianza tanto de los compañeros como del técnico fue algo fundamental para poder salir a la cancha con más confianza”.

Cabe recordar que Castillo Manyoma había sido confirmado como nuevo refuerzo de Independiente Santa Fe, sin embargo, el jugador puso en duda su futuro con el cuadro Cardenal y aún no sabe en qué equipo jugará.

“Hasta ahora no sé dónde vaya a estar, pero con la ayuda de Dios, donde esté, tratar de esforzarme al máximo, prepararme de la mejor manera para que en cada convocatoria el ‘profe’ me pueda tener en cuenta”.

Así mismo, el periodista de Win Sports Felipe Sierra aseguró a través de Twitter que el futbolista jugará por lo menos el primer semestre con el Cortuluá en la segunda división: “Alexis Castillo Manyoma (20) no jugará en #SantaFe. #Cortuluá ya le comunicó al conjunto ‘Cardenal’ que la intención es que el extremo tenga rodaje y eso solo se lo puede garantizar el ‘Equipo Corazón’ Salvo que una oferta del exterior llegue, se quedará allí”.

El jugador de 20 años seguiría en Cortuluá. @PSierraR/Twitter

Su debut en el profesionalismo fue en 2020 con la camiseta del Cortuluá. Con el equipo del Corazón del Valle, Alexis Castillo Manyoma ha disputado por todas las competiciones un total de 49 partidos en los que ha convertido cinco anotaciones y tiene dos asistencias en 3,309 minutos en cancha. Con la selección Colombia sub-20 acumula 19 partidos con tres goles en su cuenta personal.