Invima emite alerta contra productos para “quemar grasa” por no tener registros sanitarios

Invima emite alerta a productos para prometen “quemar grasa” por no tener registros sanitarios: Colprensa

El Invima presentó tres alertas sanitarias de productos que prometen la pérdida de grasa, entre otros beneficios terapéuticos, con productos supuestamente naturales, los cuales se están comercializando a través de Internet. El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos asegura que los suplementos no cuentan con el registro sanitario, por lo que su distribución En el mercado representa un riesgo para la salud de los colombianos.

Los productos en cuestión son: Arsenal, Ashwagandha 500 mg y 1000 mg y Amargo del Perú. El primero dice ser un quemador de grasa; el segundo es una planta que en otros países se usa para combatir el estrés. En el caso del tercero, el laboratorio que lo produce ni si quiera tiene licencia para operar en Colombia.

Además de no contar con un registro fitosanitario, el Invima asegura que estas sustancias se consideran como fraudulentas, además, ponen en riesgo la salud de sus consumidores al desconocerse su composición, almacenamiento, transporte y formas de comercialización.

“El Invima ha alertado sobre los riesgos que representan este tipo de productos fraudulentos para el consumo humano, por lo que insiste en el llamado al consumidor para que siempre verifique el número de registro sanitario del producto y confirme su autenticidad”, detalla la entidad.

Dentro de las alertas, el Invima invita a los consumidores a que ingresen a su página web, dónde podrán consultar con nombre propio, principio activo y/o elementos, la procedencia y autenticidad de los productos que se adquieren en el mercado.

En caso de que nuevamente se encuentren estos productos en el mercado, se les solicita a los ciudadanos que reporten a las autoridades su distribución, la cual se puede hacer a través de los canales digitales de la entidad.

Quemadores de grasa no serían realmente para este fin

Para el caso de Arsenal, el Invima segura quién es un producto fraudulento, el cual ya había sido cuestionado por los riesgos que tiene para la salud, esto porque se pone en duda la procedencia de sus componentes:

“ARSENAL es promocionado presuntamente como Quemador de Grasa. Este producto actualmente no se encuentra amparado bajo un registro sanitario emitido por la autoridad competente y su comercialización en Colombia es ilegal (…) al no encontrarse amparados bajo un registro sanitario, no ofrece garantías de calidad, seguridad y eficacia representando un riesgo para la salud de los consumidores (…) En varias oportunidades, el Instituto, ha alertado sobre los riesgos que tienen este tipo de productos, para la salud de quienes los utilizan, e igualmente hacen alusión a propiedades no autorizadas que dan lugar a expectativas falsas sobre la verdadera naturaleza, origen, composición o calidad de los productos”.

Las consideraciones para Ashwagandha 500mg y 1000mg son similares que las anteriores. Si bien no detalla las funciones o características esta, reconoce que, si se usa en algunos sistemas de salud internacionales, como en India. El problema particular con este producto es que no cuenta con registro sanitario ya que se desconocen varios aspectos de su elaboración y distribución:

Es fundamental alertar a la comunidad en general sobre el producto en mención y el riesgo que puede representar para el consumidor, teniendo en cuenta que no se conocen aspectos de calidad, seguridad y eficacia; así como también se desconocen particularidades como su composición, proceso de fabricación, condiciones de almacenamiento, transporte, distribución, indicaciones, contraindicaciones, precauciones y advertencias”.

Para el último producto, Amargo del Perú, ni siquiera se le tiene autorización al laboratorio que lo elabora. Además, el fitoterapéutico, como lo considera el Invima, no ha sido sometido a pruebas para determinar sus consecuencias o efectos en el cuerpo humano:

“Invima no ha autorizado registro sanitario para este producto en Colombia y que Laboratorios Natural Ligth M-N no se encuentra reportado como fabricante autorizado por la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos, por lo que la comercialización de Amargo del Perú en el país es ilegal (…) Sobre este producto también vale la pena aclarar que, al no tener registro sanitario del Invima, no se ha evaluado en aspectos de calidad, seguridad y eficacia, representando un riesgo para la salud. Adicionalmente, tampoco se conocen sus condiciones de composición, almacenamiento, transporte y de distribución en el país”.