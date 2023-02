Faustino Asprilla reveló la razón por la que no pudo ser el mejor jugador del mundo

El exfutbolista colombiano Faustino Asprilla marcó 43 goles con el Parma de Italia. Imagen: @1913parmacalcio.

Uno de los mejores delanteros que ha dado el fútbol colombiano es Faustino Asprilla, que a inicios de la década de los 90 descrestó por su velocidad, destreza para ganar en el uno a uno, además de su poder goleador que dio de que hablar en Italia cuando defendió los colores del Parma.

Sin embargo, el Tino no solo fue famoso por sus goles, sino también por su vida fuera de las canchas que lo puso en el ojo del huracán. El tulueño debutó como profesional con la camiseta del Cúcuta Deportivo en 1988, con el cuadro Motilón y marcó un total de 24 tantos.

En 1990, Faustino Asprilla fue fichado por Atlético Nacional en el que hizo dupla en ataque con Víctor Hugo Atistizábal. Con el Rey de Copas, el exPalmeiras fue campeón de la liga colombiana en 1991. En sus dos etapas con el Verdolaga se reportó en la red contraria en 31 ocasiones.

Luego de participar con la selección Colombia en el Preolímpico de Paraguay en donde fue una de las figuras, Faustino Asprilla fue adquirido por el Parma de Italia en 1992. Con los Cruzados el Tino tuvo estelares actuaciones que lo catapultaron como uno los mejores delanteros del planeta.

El exdelantero concedió una entrevista para el medio italiano La Gazzetta dello Sport en el que se refirió a su paso por el Parma. “No tenía cabeza, no me gustaba entrenar, me costaba entender lo que me pedían los entrenadores, estaba acostumbrado a jugar con libertad y, en cambio, aquí hay que ser fiel a la táctica, pobre de ti si te equivocas”.

“Y luego no llevaba la vida de un atleta perfecto; me acostaba tarde, y casi nunca solo, me despertaba muy tarde, me gustaba ir a discotecas y fiestas. En fin, en todo este lío que era mi vida, el fútbol no estaba en primer lugar. Este era mi límite. Pero me divertí mucho y creo que entretuve a mucha gente”.

Del mismo modo, Asprilla aseguró que no disfruta el fútbol moderno en el que los estrategas se roban todo el protagonismo: “Lo miro, pero no me divierte. Todo pases laterales, poco regate. Y luego esos entrenadores que parecen alborotadores frente a los banquillos y les gritan a los jugadores lo que tienen que hacer. Me fastidia mucho el protagonismo de los entrenadores, parece que han inventado el fútbol y a lo mejor ni saben taponar un balón”.

“¿Te das cuenta de que hoy en día, para conseguir una toma en la televisión, hay asistentes que les muestran a los jugadores que tienen que entrar al campo cómo tienen que moverse, qué tienen que hacer, a quién tienen que marcar? ¿Estamos locos? ¿Crees que los jugadores no saben qué hacer? Déjalos libres, déjalos que se diviertan y verás que todos nos divertiremos mucho más”.

En sus dos etapas como jugador del Parma, Faustino Asprilla disputó 150 partidos marcando 43 goles y dio 26 asistencias. Además, ganó cinco títulos; Coppa Italia (1999), Recopa de Europa (1993), Supercopa de Europa (1993) y dos Copa de la UEFA (1995 y 1999).

Con la selección Colombia jugó un total 57 partidos anotando 20 goles y dando 14 asistencias. Así mismo, jugó los mundiales de Estados Unidos 1994 y Francia 1998. A nivel de clubes actuó para Newcastle (Inglaterra), Palmeiras, Fluminense (Brasil), Atlante (México), Universidad de Chile, Estudiantes de La Plata (Argentina) y Cortuluá (Colombia).