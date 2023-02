Diana Celis sostuvo una relación sentimental con Epa Colombia durante seis años. Foto: Instagram @diana.celis5

Ya ha pasado un año desde que Epa Colombia y Diana Celis confirmaron su ruptura sentimental. En total, la empresaria de keratinas y la futbolista duraron seis años como pareja. Y, aunque ya mucho ha llovido desde su separación, hasta el sol de hoy a la una se le sigue preguntando por la otra.

En este sentido, cuando el 11 de febrero Celis abrió la ventana de preguntas desde sus Historias de Instagram, no faltó quién le sacara a relucir un interrogante relacionado con Daneidy Barrera Rojas (nombre de pila de su exnovia); fue así como uno de sus seguidores le manifestó curiosidad por saber: “¿Qué hiciste con el tattoo que tenías con Epa?”

Enseguida, la deportista mostró su tatuaje para dar muestra de que no se lo ha borrado ni tampoco tapado y explicó la razón por la que todavía lo conserva.

“Sigue en mi piel, si me lo tapo creo que da igual porque así no se vea siempre estará en mi cabeza que ese tattoo está debajo, ¿no?”

Diana Celis mostró si todavía conserva el tatuaje que se hizo con Epa Colombia. Foto: Historias de Instagram @diana.celis5

Respecto del estado sentimental de Epa Colombia, la empresaria bogotana sostiene una relación con Karol Samantha, a quien conoce desde el colegio. Por su parte, Diana Celis aparentemente está soltera y, no sobra mencionar que, en esta reciente ronda de preguntas también hubo un seguidor que quiso saber si estaba dispuesta a tener alguna relación con un hombre. Ante lo planteado, la futbolista dio cuenta de que no tendría problema.

“Sí, la verdad sí. Si me gusta por qué no hacerlo, no le veo nada de malo”, fue la respuesta de Celis.

Diana Celis responde si estaría dispuesta a salir con un hombre

Vale recordar que, en el año 2020, cuando Epa Colombia y la futbolista todavía eran pareja respondieron en sus redes sociales a la pregunta de si alguna vez habían estado con un hombre. La empresaria en ese momento contestó que nunca, mientras que su entonces pareja dijo: “Yo solamente una vez, pero normal, no me gustó”.

Diana Celis habla de lo que actualmente significa Epa Colombia para ella

A principios de enero, cuando la deportista también quiso dar respuesta a algunas de las preguntas que sus seguidores tenían sobre ella, uno de los tantos interrogantes que le llegaron decía: “¿Qué es la Epa para ti?”, fue entonces cuando Celis respondió que pese a todo lo que pasó entre ellas, siempre habrá un cariño.

“Creo que tanto la una como la otra marcamos la vida de cada una. Somos muy importantes porque crecimos juntas, hicimos muchas cosas juntas. Entonces, a pesar de que ella me haya lastimado tanto y haya dicho tantas mentiras, creo que el sentimiento por ella era real, sincero, como que siempre va a estar ahí”.

Poco después de que terminara su noviazgo con Diana Celis, Epa Colombia dio a conocer su relación sentimental con la mencionada Karol Samantha, de quien se ha declarado muy enamorada. Aunque ambas mujeres se conocen desde el colegio, no fue sino hasta años después que se reencontraron e iniciaron el romance.

Diana Celis sobre Epa Colombia: “A pesar de que me haya lastimado tanto, el sentimiento por ella era real”

Además de iniciar un rápido noviazgo con otra mujer, Barrera también encabezó titulares entre la prensa del espectáculo por la demanda que le interpuso Celis.

El 11 de octubre de 2022 se conoció que la futbolista había demandado a Epa Colombia ante el juzgado 029 de familia (en Bogotá) con el objetivo de que le fuera reconocida legalmente la unión marital de hecho que tuvo con ella.

Cuando por aquel tiempo la empresaria de keratinas activó la ventana de preguntas desde sus redes sociales, uno de sus tantos seguidores quiso plantearle el interrogante: “¿De verdad que tu ex te demandó?”, a lo que la influenciadora respondió afirmativamente, pero fue cuando vio la pregunta de otro seguidor(a) -”No entiendo qué quiere Diana con su demanda, ¿dinero?”- que la bogotana dio ampliamente su versión de los hechos: