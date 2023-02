Daniel Cataño fue agredido por hincha que se metió a la cancha del Murillo Toro en Ibagué

El volante de 30 llega procedente del Deportes Tolima. Tomado de @millosfcoficial

El partido entre Deportes Tolima y Millonarios de la fecha de la Liga BetPlay I-2023 tenía un tinte de clásico polémico y caliente, todo por cuenta de uno de los jugadores que actualmente hace parte de la plantilla del equipo embajador, Daniel Cataño.

El jugador no terminó con la mejor relación con la hinchada del equipo de Ibagué y en medio del partido recibió un golpe en la cabeza por cuenta de uno de los seguidores del Tolima. El jugador respondió a los ataques.

Por falta de garantías, Millonarios se retiró del terreno de juego y decidió no seguir jugando el partido. Según el reglamento de Dimayor, los equipos podrían recibir duras sanciones. Así fue el ataque del hincha a Cataño:

Hincha del Tolima invade la cancha antes de iniciar el partido y agrede a Daniel Cataño. Cataño reacciona y golpea al hincha. Roja para Cataño. pic.twitter.com/JCmzMBIY45 — Futbol Sin Cracks (@FutbolSinCrack) February 12, 2023

El jugador de Millonarios reaccionó persiguiendo al hincha del Tolima, motivo por el cual Wilmar Roldán decidió expulsar al jugador. Cataño sería acusado por conducta violenta a uno de los asistentes al partido, quién actúa como actor externo.

Gabriel Camargo habló con la prensa en el estadio, y ante esta situación manifestó que, “se sale de nuestro control, no tiene presentación que un equipo se retire de la cancha, no se vale que nos presionen de esta manera”, aseguró el presidente de la institución tolimense.

El juez de campo, Wilmar Roldán, habría tomado la decisión de no darle continuidad al juego, mientras se espera un pronunciamiento oficial por parte de Dimayor.

El capitán del equipo local, Julián Quiñones, asumió una postura frente al polémico incidente, “para nuestro futbol, esto no lo hace ver bien, no se ve nada bien esto”, dijo el central, quien además envió un mensaje a los hinchas del cuadro tolimense y manifestó su solidaridad con Cataño y los jugadores de Millonarios, “yo creo que no es justo, hay que recapacitar, mandar un saludo a nuestros hinchas. Vamos a esperar que dice Dimayor, nosotros apoyamos a nuestro compañero, solidaridad ante todo”, sentenció.