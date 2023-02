Clara Chía habría presionado a Gerard Piqué para que hiciera pública su separación

En la imagen, el exfutbolista barcelonés, Gerard Piqué y su nueva novia, Clara Chía Martí. Foto: archivo particular

Sin lugar a duda, una de las separaciones que mayor controversia generó fue la de Shakira y Gerard Piqué, y es que los seguidores de la pareja recordaron que su relación surgió hace más de 12 años cuando se encontraron para las grabaciones de Waka Waka, canción oficial del Mundial de Sudáfrica de 2010 y, desde allí, los medios no pararon de poner sus ojos en la pareja por lo que cada movimiento que daba la expareja era captado por los paparazzi.

Aunque por este tiempo, la cantante aseguró en entrevista con Elle España que decidió hacer a un lado temporalmente su carrera para dedicarse a su familia y ver feliz al exfutbolista avanzando con su carrera, lo cierto es que tras su separación la colombiana ascendió de nuevo a lo más alto de los tops internacionales de música con lanzamientos de Te Felicito, Monotonía y Music Sessions #53, esta última junto a Bizarrap.

En medio de esta polémica separación entre la colombiana y el exBarça, se conoció de las infidelidades que presuntamente habría cometido Piqué y allí surgió el nombre de Clara Chía, una joven relacionista pública que trabajó en la empresa Kosmos propiedad de la familia del catalán y con quien confirmó su relación tiempo después de que la expareja firmara su acuerdo de separación.

Secuencia de fotos donde se ve a Piqué sosteniendo el bolso de Clara Chía mientras arregla el problema con su calzado. Las imágenes se prestaron para especular con el gesto de Piqué, a la vez que con el enfado de Clara Chía

Las redes sociales se revolucionaron cuando se confirmó oficialmente el romance con una fotografía en la cuenta de Instagram de Gerard Piqué, pese a que los medios españoles habían confirmado con fotografías y viajes de la pareja que efectivamente existía una relación. El encargado de hablar de la presión de Chía a su novio para que reafirmara el romance fue el periodista Roberto Antolín, que señaló que la joven fue pieza clave.

Al parecer, el periodista confirmó que la relacionista pública ejerció presión sobre su novio para que revelara el fin de la relación entre Piqué y Shakira, firme en la convicción de no querer “ser una más” en la lista del exfutbolista. Esto hizo que todo cambiara de rumbo en medio de este tórrido romance que los ha llevado a ser centro de atención por cuenta de las pullas de la intérprete de Suerte, Te dejo Madrid y Addicted to you.

“Cuando empieza la relación con Chía, ella le pone los puntos sobre las íes y le dice: ‘Yo no voy a ser una más, ni una aventura o una infidelidad más. Si quieres estar conmigo, sal y di que ya no estás con Shakira”, dijo el comunicador en redes sociales.

Gerard Piqué y Clara Chía esperando en una terminal aérea mientras esperaban el carro que los iba a transportar.

Según indicó Univisión, es allí cuando Piqué decidió hablar con la artista nacida en Barranquilla para que fuera ella la que comunicara la ruptura o si no lo haría él “… Entonces Piqué presiona a la artista con: ‘Oye, o sacas el comunicado diciendo que tú y yo no estamos juntos o si no lo voy a hacer yo y te voy a dejar a ti peor’. Ahí ella saca el escrito”.

La nueva estrategia de Shakira con Gerard Piqué

La historia del divorcio del exfutbolista español Gerard Piqué y de la cantante colombiana Shakira sigue generando especulaciones, alrededor del mundo, respecto a la tensa relación que tendría la ahora expareja tras su separación pública. Según la prensa internacional, en apoyo de información recopilada por paparazzis, durante el pasado fin de semana la artista detrás de Monotonía hizo esperar al deportista, cerca de media hora, para permitirle ver a uno de sus hijos.

Gerard Piqué, parado frente a la que fue su vivienda en la que ahora viven Shakira y sus hijos. Tomada de Chance España

Piqué habría tenido que estar frente a la casa de la barranquillera por cerca de treinta minutos para encontrarse con uno de los menores. Esto quedó evidenciado en fotografías tomadas por la prensa de chismes y entretenimiento internacional. Aunque algunos reporteros aseguran haberse acercado a él para recibir alguna declaración, el exfutbolista los habría ignorado.