Cinco consejos para no ser estafados a la hora de comprar monedas digitales

El 78% de los colombianos aún parece estar un poco resistente a comprar estos activos, pero la gran mayoría sostiene que no lo hace porque desconoce el proceso o simplemente porque no sabe qué uso darles.

En Colombia sigue el crecimiento del mercado de las monedas digitales y cada día el uso de este tipo de activos aumenta. De hecho, pese a que la industria presentó una tendencia a la baja el año anterior, que se conoció como el cripto-invierno, el 2023 se proyecta con mejores indicadores, especialmente en el incremento de nuevos usuarios y el mayor número de operaciones.

Este panorama también es positivo en el resto de Latinoamérica, donde estas transacciones crecieron 63% en 2022 frente a 2021.

Estas cifras se revelan en el New Payments Index 2022 de Mastercard, el cual señala que el 15% de los colombianos durante el 2022 hizo alguna compra con criptos: 82% con fines de inversión y 18% con el propósito de protegerse ante la inflación y la devaluación del peso. Según el reporte, el 61% adquirió estos activos digitales a través de casas de intercambio y el 39% por medio de otras personas y sin intermediarios.

Si bien aún este es un mercado joven y tiene buenas posibilidades de crecimiento –el 12% de los ciudadanos señaló que siente curiosidad por invertir en estas monedas, aún existen dudas que impactan de manera directa a la industria, no sólo por el desconocimiento que persiste entre la gente, sino por la desconfianza que se genera a raíz de los hechos recientes relacionados con estafas o malos manejos. De hecho, el 78% de los colombianos aún parece estar un poco resistente a comprar estos activos, pero la gran mayoría sostiene que no lo hace porque desconoce el proceso o simplemente porque no sabe qué uso darles.

Más allá de los indicadores, lo cierto es que el miedo y la incertidumbre generan cada vez más dudas sobre una de las inversiones que, según los expertos, es una de las mejores decisiones financieras que podría tomar una persona este año para generar rentabilidad en el largo plazo o simplemente para protegerse contra la inflación y la devaluación del peso. No obstante, la clave está en hacerlo de forma segura para evitar que el dinero se pierda.

Principales consejos para tener en cuenta

Si está interesado en ingresar a esta industria, pero no quiere ser víctima de los estafadores, es necesario poner en práctica cinco consejos que entrega el country manager de CryptoMarket en Colombia, Andrés Gómez.

El primero es crear contraseñas seguras. “Nunca las comparta y utilice siempre la autenticación de dos pasos para iniciar sesión”, dijo.

Además, es necesario sospechar de las ofertas con “rentabilidad garantizada” o “0% de riesgo”.

“Tenga en cuenta que la inversión basada en criptomonedas tiene un riesgo asociado a la volatilidad del activo. Al igual que en cualquier otro tipo de inversión, nadie puede asegurar el retorno, y si alguien le dice lo contrario es muy probable que se trate de una estafa”, aseguró Gómez.

Se deben evitar los intermediarios y utilizar mejor las plataformas directamente sin la participación de terceros. Según Gómez, es clave no compartir la foto ni el documento de identidad con otras personas.

Andrés Gómez, country manager de CryptoMarket en Colombia.

Como cuarto consejo, dice que es básico elegir siempre conexiones seguras.

“Evite conectarse desde una red pública, pues esta no cuenta con la mayor seguridad. Para hacer operaciones con criptomonedas prefiera siempre su propia red”, aseguró.

Además, es necesario tener cuidado con el phishing. Para ello se deben extremar las precauciones a la hora de abrir y hacer clic en ciertos correos o anuncios que salen en la web.

“Muchas personas crean páginas clonadas de otras legítimas para tratar de engañar y acceder a los datos y contraseñas de los usuarios que tienen criptomonedas. Ojo, soldado advertido no muere en guerra”, señaló Gómez.

Finalmente, dijo que es necesario tener en cuenta que si no se quiere caer en manos de los estafadores deberá fijarse en la confiabilidad de la plataforma de exchange elegida, cuidar las claves y contraseñas, no acceder a enlaces externos ni compartir los datos personales.

Recordó que una plataforma legal jamás le pedirá información personal vía correo electrónico o WhatsApp, tampoco prometerá rentabilidades y, por eso, ante cualquiera de estas señales, lo mejor es cuidarse y estar alerta.