Sigue polémica por el metro de Bogotá: reviven video de Peñalosa donde prometía construir la obra durante la presidencia de Samper

Metro elevado oscurece, desvaloriza y ocasiona criminalidad, decía Enrique Peñalosa antes. Colprensa.

A la interminable novela por el metro de Bogotá se siguen conociendo viejos pronunciamientos de los políticos que prometieron que la capital tendría ese proyecto en funcionamiento y, como es claro, ninguno ha cumplido. Las redes sociales, en las últimas horas, sacaron a relucir un video de Enrique Peñalosa, en 1997, cuando hacía un rimbombante anuncio al respecto.

En ese entonces, Peñalosa competía por primera vez por llegar al Palacio Liévano con sus ideas de transporte diferentes y, en una de ellos, aseguraba que si lo elegían a él sobre otros candidatos, así como a Ernesto Samper en el puesto de presidente de la República, ambos sacarían adelante el metro.

“Que no quede ninguna duda, con Ernesto Samper en la Presidencia de la República, y Enrique Peñalosa en la Alcaldía de Bogotá, vamos a hacer el metro”, prometió el hoy dos veces alcalde de Bogotá y que en ninguno de sus dos periodos concretó la obra.

Desempolvan Video De Peñalosa En El 97 Cuando Decía Que Con Samper Construirían El Metro De Bogotá

La afirmación de Peñalosa fue presentado por un noticiero de televisión de ese entonces, mientras que el narrador decía “amanecerá y veremos”, refiriéndose a si, por fin, la capital tendría metro. Sin embargo, pasaron más de una veintena de años y, por ahora, solo hay calles rotas, estudios sin ejecutar y una pelea interminable de si el proyecto debe ser elevado o subterráneo.

Hay que mencionar que, luego de ese anuncio, tanto Samper llegó a la Casa de Nariño, así como Peñalosa al Palacio Liévano y, aunque fue el artífice del TransMilenio y sus primeras troncales, de metro no hubo ningún rastro. Luego, en 2015, volvió a ganar las elecciones para gobernar entre 2016 y 2019, desechó los estudios que su antecesor, Gustavo Petro, había dejado adelantados y empezó con unos nuevos donde se sugería que el metro fuese elevado.

El expresidente colombiano Ernesto Samper gobernó a Colombia entre 1994 y 1998. Foto: Colprensa

Desde ahí se sigue generando todo un show mediático porque el dos veces mandatario capitalino siempre dijo que los buses rojos del sistema que trajo para los bogotanos cumplían la misma función que un metro y, por menos precio.

Sin embargo, varios dirigentes políticos, así como ciudadanos, le reprochan a Peñalosa que, aparentemente, por su culpa, la ciudad no tiene otro medio de transporte que no sea TransMilenio o el Sistema Integrado de Transporte (SITP).

De hecho, cuando se preparaba para competir en 2010 por llegar a la alcaldía de Bogotá, cuando fue vencido por el hoy presidente de la República, Gustavo Petro, Peñalosa insistía en entrevistas y medios de comunicación que el metro no era una buena opción para la ciudad más importante de Colombia.

“En la ruta sin semáforo como en la autopista NQS, TransMilenio es, incluso, más rápido que los metros. Los metros tienen que parar en todas las estaciones, mientras que TransMilenio muy fácilmente tiene expresos que solo paran cada cinco o seis estaciones”, aseguraba el entonces candidato en diálogo con El Radar.

El periodista que lo entrevistaba le preguntaba al también excandidato presidencial que, tras esas críticas, entonces si tenía el dinero del metro no lo construiría, a lo que Peñalosa respondió:

“El problema del metro no es que solo cuesta hacerlo sino que hay que subsidiarlo, después, para siempre en su operación, pero ese no es el punto”, cuestionaba el sujeto, quien decía, además, que se debía suponer “que los metros son maravillosos” y dio a entender que no eran tan costo efectivos para transportar a los capitalinos porque “no estamos hablando de cubrir a toda la ciudad con metro, estamos hablando de una rutica de metro de 25 o 30 kilómetros”.

Peñalosa criticando al metro en 2010

Ahora, el metro sigue en veremos, luego de que el presidente Petro anunciara que no quiere que la primera línea sea elevada, sino subterránea, lo que ha generado un duro pulso con la actual alcaldesa de Bogotá, Claudia López.