Sergio Higuita le dio consejos a Egan Bernal en su regreso a la máxima competencia: “Va muy rápido”

El corredor del Bora Hansgrohe se mostró feliz por el regreso de Egan Bernal y lo aconsejó. @sergioandreshiguita / @eganbernal

Sergio Higuita es una de las cartas más fuertes que tiene el ciclismo colombiano en las competencias más importantes del mundo. El pedalista de 25 años, recientemente compitió en los Nacionales de Ruta y aunque no pudo defender su campeonato, se mostró contento por la victoria de Esteban Chaves. Ahora el corredor del Bora Hansgrohe se prepara para disputar las carreras más importantes de Europa.

Egan Bernal habló de la recuperación de su rodilla: sigue trabajando “con paciencia” El líder del INEOS Grenadiers competirá en la Vuelta a Andalucía. Las molestias en esa parte del cuerpo le impidieron disputar los Nacionales de Ruta VER NOTA

A su corta edad el corredor de Medellín tiene una enorme trayectoria en donde ha ganado una etapa en La Vuelta a España, ha sido campeón del Tour Colombia, ha sido dos veces campeón nacional de Colombia y fue campeón de la Vuelta a Cataluña; además ha ganado etapas en la Vuelta al Algarve, el Tour de Romandía y el Tour de Polonia.

El pedalista paisa tuvo una charla con France 24 y allí explicó lo que para él, significa el ciclismo, además dio a conocer detalles de cómo fue su infancia y sus inicios sobre la bicicleta, en donde reveló que le tocó pasar situaciones muy complicadas por la falta de dinero, pero a pesar de las dificultades pudo salir adelante y se convirtió en uno de los referentes del deporte colombiano.

Daniel Felipe Martínez definió la primera parte de su calendario: su gran objetivo será el Tour de Francia El corredor del INEOS Grenadiers se colgó la medalla de plata en los Nacionales de Ruta 2023. Volverá a competir en La Vuelta al Algarve de Portugal VER NOTA

“Para mi alma significa todo (ciclismo). Es por lo que me muevo, es por lo que cada día amanezco, es lo que nos está dando la comida a toda mi familia, el techo, todo. Es mi gran amor. Yo cada vez que monto en bicicleta me siento libre, me siento feliz”, afirmó el corredor de 25 años al medio en mención.

A sus 25 años, el corredor del Bora Hansgrohe es uno de los representantes más fuertes del ciclismo colombiano. @sergioandreshiguita

Egan Bernal, quien empezó su temporada en la Vuelta a San Juan, pero debido a una caída en la primera etapa no pudo seguir en la carrera y tampoco pudo participar en los Nacionales de Ruta. El líder del INEOS Grenadiers sufrió un accidente en 2022 que por poco le cuesta la vida, sin embargo, se recuperó y se trazó un objetivo claro para esta campaña, volver a ser protagonista en las competiciones más exigentes. Sergio Higuita destacó el regreso su compatriota a las carreteras, pero cree que, “debe tener paciencia, porque va muy rápido”.

Sergio Higuita es el mejor colombiano en el ranking UCI: estos son los lugares de los ciclistas nacionales Daniel Felipe Martínez, Miguel Ángel López y Nairo Quintana subieron puestos en el escalafón internacional. Tadej Pogacar lidera la tabla VER NOTA

“Se le ve muy fuerte y competitivo. Ya ganar o no ganar, es otra cosa, porque el nivel hoy en día es muy alto. Incluso si no se hubiera caído, a lo mejor no iba a ganar fácil. Yo ya lo veo para estar ahí, pero creo que queda esperar un año más para ver a Egan al 100%. Estoy feliz de verlo, pero también debe tener un poco de calma”, afirmó Higuita en la entrevista realizada por France 24.

Actualmente, Egan Bernal se encuentra trabajando en la recuperación de las molestias en su rodilla y se prepara físicamente para el siguiente gran reto del calendario, la Vuelta a Andalucía. El colombiano se enfrentará en esta carrera a uno de los grandes favoritos al Tour de Francia, el esloveno, Tadej Pogacar; sin embargo, este no es el único gran rival porque también estarán corredores de gran experiencia como los españoles Mikel Landa y Enric Mas.

Ahora Sergio Higuita termina de realizar las últimas prácticas en suelo colombiano y en los próximos días viajará a Europa en donde competirá en la Vuelta a la Algarve (15 a 19 de febrero) en Portugal y allí se medirá a varios corredores experimentados como Daniel Felipe Martínez, Geraint Thomas, Warren Barguil, Jonathan Castroviejo, Joao Almeida, entre otros.

Luego de esta carrera, el pedalista competirá en la carrera francesa Classic Sud Ardèche que se llevará a cabo el sábado 25 de febrero. El gran objetivo del Escarabajo en esta temporada es La Vuelta a España, sin embargo, se espera la confirmación del corredor o del equipo sobre su participación en otra de las tres grandes del ciclismo, ya sea el Giro de Italia o el Tour de Francia.