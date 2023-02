Gustavo Bolívar no se lanzará a la Alcaldía de Bogotá hasta que no cuadre sus finanzas: “No me muero por tener cargos”

Gustavo Bolívar aseguró que si aspirará a la Alcaldía de Bogotá, siempre y cuando logre cuadrar sus cuentas. Colprensa

Gustavo Bolívar lleva poco más de un mes después de renunciar a su curul en el Congreso, y aunque él mismo ha declarado que su retiro obedece por temas financieros, por lo que retomará sus actividades como libretista, escritor y guionista. A partir de esto se especulaba que aspiraría a la Alcaldía de Bogotá, y aunque en principio negaba estas intenciones, le ha dado un vuelco a su postura; ahora considera que si hay una posibilidad para que aspire a este cargo.

El hoy exsenador no había vuelto a aparecer en los medios, porque según sus palabras, cada vez que asiste a una entrevista termina citado ante la Fiscalía, o comisiones disciplinarias, por las denuncias o irregularidades que revela.

“Cada vez que doy una entrevista me mandan a 3 juzgados, entonces le da a uno pereza ya hablar en los medios. He tenido dos citas en la Fiscalía, una con la Procuraduría, una con la Corte Suprema y una con la comisión de ética del Congreso. Son cinco en enero (...) No ha pasado nada, ni va a pasar nada mientras las víctimas no se decidan a hablar. He respetado mucho su silencio, y entiendo que tienen miedo de enfrentar poderes que en este país matan y que en este país anulan a la persona”, dijo en entrevista con Caracol Radio.

Gustavo Bolívar dijo que el Metro como está concebido sería una obra del siglo XIX. Colprensa

Enero le ha servido para avanzar en dos proyectos audiovisuales, que estarían listos para el 2024, y esto sería un factor principal para confirmar o desestimar sus aspiraciones a la Alcaldía de Bogotá. No obstante, parece que ha estado recopilando ideas para la eventual contienda electoral que enfrentaría. Es por esto que emitió su concepto sobre el Metro, asegurando que de construirlo elevado sería como una obra concebida en el siglo XIX.

“La línea que hará Bogotá es una línea del siglo XIX, es lo que hicieron cuando no había técnicas y las tuneladoras, etc. Hoy en el siglo XXI no podemos hacer un Metro del siglo XIX, ese cuento de que es más barato, de que se puede ver mejor el paisaje, es eso un cuento forzado (...) Si ya esperamos 70 años para tener un metro, por qué no esperamos dos años más que es lo que durará la modificación”, agregó en la emisora anteriormente citada.

Gustavo Bolívar aseguró que su candidatura a la Alcaldía de Bogotá dependerá si logra ajustar sus finanzas.

Bolívar y el problema con la plata. “ya pasé 4 años en aprietos”

En su momento fue polémico el pronunciamiento del exsenador al referirse sobre la disminución en los salarios de los parlamentarios. Él fue uno de los que no estaba de acuerdo por dicha reducción, argumentando que los 34 millones de pesos mensuales que reciben (aproximadamente) no le alcanzaban.

En la entrevista hizo hincapié en este punto, agregando que paradójicamente él fue de los impulsores de la reforma tributaria, que a su título personal, le afectaría en sus finanzas. Esto fue uno de los desencadenantes para que saliera del Congreso.

Pues precisamente sobre este tema hizo referencia en sus aspiraciones a la Alcaldía. El guionista señaló que debe hacer ahorros para sobrevivir los cuatro años que dura el periodo de gobernanza, es por esto que sus novelas, además de otros negocios personales, le permitan sanear sus responsabilidades y hacer un “colchón” para sobrevivir en caso de ganar las elecciones que se realizarán finales de octubre del 2023.

“Hay la posibilidad de que me lance a la Alcaldía de Bogotá, todavía es una posibilidad que no logró concretar y eso requiere una preparación (...) Yo tendría que tener un ahorro, y es lo que estoy haciendo, ya estoy escribiendo un par de novelas, para vivir 4 años con un sueldo qué es la tercera o cuarta parte de mis gastos. No lo estoy diciendo de manera odiosa, pero, desafortunadamente los impuestos, la misma reforma tributaria que yo ayude a aprobar, con el impuesto al patrimonio, y todas estas cosas no me dan, las cifras no me dan. Yo no tengo hígados para robar, para ir a decir no tranquilo yo vivo 4 años ahí con dos negocios que haga, no tengo esos hígados; y tampoco para entregármele a los contratistas que obviamente se ofrecen para financiarlo”, detalló en Caracol Radio.

Gustavo Bolívar no dio detalles de la fecha de ratificar, o no, la aspiración a la Alcaldía de Bogotá, no obstante, sus declaraciones dejan ver que si se está preparando para la contienda electoral. En caso de concretarse, sería la ficha del Pacto Histórico para un de los cargos políticos más importantes de Colombia.