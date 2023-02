Gerente de Empresa Metro comparte temores de que haya detrimento patrimonial en caso de que se modifique el contrato

El gerente de la Empresa Metro de Bogotá, Leonidas Narváez. (Alcaldía de Bogotá)

Desde el Capitolio Nacional, a la salida de un debate de control político citado por la Comisión Accidental del Metro de Bogotá, en la Comisión Primera del Congreso de la República, el gerente general de la Empresa Metro de Bogotá, Leonidas Narváez, dijo que él comparte los temores que ya han manifestado otros actores políticos, así como la empresa china a cargo de la construcción del metro elevado, de que un cambio en el contrato se derive en detrimento patrimonial.

Políticos rechazan “chantaje” por el Metro de Bogotá: “Este alumno aventajado de Chávez cada día muestra más su talante de dictador” Ante las declaraciones del ministro de Transporte, Guillermo Reyes, de que el Gobierno nacional podría condicionar los recursos para los proyectos de movilidad en Bogotá, desde distintos sectores alzaron la voz VER NOTA

Ante la pregunta de, que pasará con los predios que ya fueron adquiridos, en caso de que logre modificarse el objeto del contrato, el gerente Narváez refirió lo siguiente:

“Todo eso hay que evaluarlo. Hay que mirar en el contexto lo que han hecho los entes de control y ahí tenemos unos factores de riesgo que también se establecieron por parte de la empresa china y que comparto, desde el punto de vista de los detrimentos patrimoniales, de inversiones que se realicen y que no se puedan utilizar”, precisó el gerente.

Acto seguido, con relación a la experiencia de la empresa que se encuentra construyendo el Metro en la realización de trazados subterráneos, el gerente indicó que no tiene certeza sobre qué tanta experiencia tengan en este tipo de infraestructuras, y aclaró que no tenían que China Harbour Engineering Company no tenía presentar dicha trayectoria en la licitación.

“La empresa china forma parte del consorcio que está construyendo el metro elevado. Este consorcio se ganó este contrato certificando sus calidades como constructor de este tipo de viaductos. No he estudiado si la empresa tiene experiencia para hacer metros subterráneos (no tenía que presentarla dentro de la licitación), y mi función en este momento es construir y ejecutar el proyecto como está definido”, añadió.

Acto seguido, el gerente indicó, frente a un eventual cambio del contrato, que este “es un cambio fundamental. Una cosa es un contrato que está estructurado para hacer un metro elevado, con especificaciones y características de un metro elevado, y luego pasarlo a hacerlo un túnel subterráneo en una ciudad como Bogotá es un cambio fundamental”, añadió el gerente de la Empresa Metro de Bogotá.

Qué hay detrás del agarrón en el Concejo de Bogotá por los planes de Gustavo Petro frente al metro Uno de los cabildantes que defiende la intención del Gobierno nacional, Diego Cancino (Alianza Verde), le explicó a Infobae exactamente por qué fue la pelea del 3 de febrero VER NOTA

Al concluir, resumió todo lo que ha pasado desde que el presidente Gustavo Petro indicó que se seguiría evaluando la opción de subterranizar, en contra vía de lo que le recomendó el consorcio el 25 de enero de 2023.

“La Empresa china le dijo al presidente, dentro de su informe, que las alternativas que había presentado, tenía riesgos muy importantes desde el punto de vista jurídico, como la modificación del objeto; como el riesgo de la estabilidad jurídica; la posibilidad de demandas y de declaraciones de nulidad a las modificaciones que de hagan; mayores costos y mayores plazos. Por esto la modificación debe estudiarse de una manera muy detallada, y por eso el presidente consideró relevante establecer unas mesas jurídicas y técnicas para evaluar esas circunstancias con respecto a la alternativa 4 que él había seleccionado y que subterranizar la primera línea desde la Carrera 50 con primera hasta la calle 72″, concluyó el gerente Narváez.

El debate

Minutos antes de que el gerente diera estas declaraciones, se había adelantado un debate de control político en el Senado para conocer la postura del Gobierno Petro frente al Metro de Bogotá, y en el marco del mismo, citado por Miguel Uribe Turbay y David Luna, el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, explicó las prioridades del Ejecutivo y el por qué esta obra no se incluyó en el Plan Nacional de Desarrollo.

Claudia López volvió a cuestionar al Gobierno por no incluir al Metro de Bogotá en el Plan Nacional de Desarrollo La alcaldesa de la capital criticó al ministro de Transporte y le preguntó si ya había “concretando el chantaje” VER NOTA

“Este gobierno ha sido responsable y cumplido de sus compromisos con los proyectos de Bogotá. Vamos a girar cerca de 2,3 billones de pesos para el Metro. Previa solicitud del gerente del Metro se seguirán haciendo giros”, dijo el ministro.