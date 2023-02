Atlético Nacional, de visitante, se quedó con el primer partido de la Superliga

Matecañas y Verdolagas se enfrentan en la primera final de la Superliga de Colombia. Colprensa / Colprensa

Deportivo Pereira, campeón del segundo semestre de 2022 enfrentó a Atlético Nacional, que se quedó con el primer título en el año pasado. Pereiranos y paisas jugaron el primer encuentro en una serie atractiva que definirá el ganador de un título para empezar de la mejor forma 2023.

Con Aldair Quintana ahora reforzando el arco del Deportivo Pereira y con el viejo conocido en el banquillo como lo es Alejandro Restrepo, los matecañas perdieron el encuentro por la mínima diferencia y ahora tendrán que ir al Atanasio a buscar el resultado.

Ya en el minuto uno ocurrió la primera infracción del partido: Jarlan Barrera le cometió falta en el mediocampo a Maicol Medina. El juego se presentó con mucha fricción y Pereira apostó desde el inicio por la banda izquierda donde se recostó Yesus Cabrera.

El Deportivo Pereira lo intentó por la banda de Arley Rodríguez por derecha, este desbordó y sacó un remate suave a las manos de Kevin Mier. Esa fue la primera llegada.

Luego de un fuera de lugar del matecaña, comenzaron los acercamientos de Atlético Nacional. Jarlan Barrera empezó siendo más incisivo con el primer remate después de un recorte por la derecha. Sin embargo, el disparo pasó por encima del larguero.

Así, las infracciones iban y venían hasta el minuto 12 cuando, después de una dura infracción de Francisco Da Costa a Maicol Medina con los guayos en el rostro, el árbitro decidió sacar la primera tarjeta amarilla del partido para el conjunto verdolaga.

El partido se tornó con dos principales figuras, pues como en Nacional todo pasa por Jarlan Barrera, en Pereira Yesus administra los hilos matecañas. Minuto 18 y se da la primera tarjeta amarilla para el Deportivo Pereira: Maicol Medina. Luego de esto se dio la más clara del partido hasta entonces, Atlético Nacional avanzó por las bandas con Danovis Banguero centrando del costado izquierdo al derecho. Andrés Román controló y sacó una volea potente que atajó Aldair Quintana.

La pelota y el control, entonces, fue únicamente para Nacional. El Pereira esperó a recuperar, pero no logró salir con el balón a sus pies.

Segunda amarilla para Nacional. En seguida, una mano en el área de Atlético Nacional, el juego no se paró, y todos esperaban una posibilidad de ver el VAR. No obstante, el partido se interrumpió, no por la revisión sino que Diego Hernández quedó mal librado y con sangre en su nariz por un golpe. Los directores técnicos aprovecharon entonces para darles indicaciones a sus dirigidos.

Se reanudó el juego y el partido entró en un bache: se interrumpió por decisiones arbitrales, no había quien dominara con ambos perdiendo el balón rápidamente.

A Pereira le costó tener la pelota. Si no la perdía con un rival, jugaba al balón largo y sus extremos terminaban en posiciones ilícitas. Minuto 45 y añadieron dos minutos más de reposición. Con una infracción de Danovis Banguero a Ángelo Rodríguez en el centro del campo terminó el primer tiempo.

El complemento inició con la más clara para el Pereira, pero Ángelo remató por arriba. Y luego ¡Tarjeta roja para el Deportivo Pereira! En cuestión de tres minutos se dio todo. Yílmar Velásquez, con infracción a Yéiler Góez, se gana la segunda tarjeta amarilla y a las duchas.

Desde la expulsión, dominó a placer Atlético Nacional. A Pereira le tocó redoblar esfuerzos con Yesus Cabrera defendiendo en área propia, por su parte Ángelo Rodríguez bajó bastante y con mucho sacrificio. Mas no bastó, pues Jarlan Barrera con mucho espacio sacó un zurdazo contra el travesaño. La más clara.

Minuto 58 y Pereira realizó el primer cambio del partido: salió Yesus Cabrera y entró Johan Bocanegra. Atlético Nacional hizo lo propio y salieron Jhon Solís y Jefferson Duque por Dorlan Pabón y Yerson Candelo.

Cuando el partido se tornaba muy chocado, falta iba, venía y Pereira manejaba el encuentro a favor, gol de Atlético Nacional y el estadio quedó en silencio. La jugada empezó con un cambio de frente a Danovis Banguero que controló, centró y llegó Andrés Román para sacar un remate que le quemó las manos a Aldair Quintana y entró.

Después de eso, el Matecaña intentaba atacar, tocar el balón, pero se expuso al contraataque de los verdolagas.

Así transcurrió el tiempo de juego, con una reposición incluida de seis minutos, y el Pereira no pudo hacer nada. El juez pitó y Atlético Nacional se quedó con el primer partido de la Superliga. El partido de vuelta quedó abierto.