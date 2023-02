Tatán Mejía criticó a quienes abandonaron “La isla de los famosos”: “Nunca antes habíamos tenido tantas renuncias”

Tatán Mejía aplaudió la valentía de las integrantes de Las Amazonas por seguir en el juego (captura video Survivor)

El capítulo 11 de Survivor: La isla de los famosos sorprendió a los televidentes con dos salidas inesperadas. Sara Uribe y Marcela Reyes salieron del programa; la primera fue eliminada en el Concejo tribal y la segunda desistió por recomendación médica. Ante la salida de ambas famosas, Tatán Mejía echó algunas pullas a los participantes que han renunciado anteriormente y dio un sorprendente anuncio.

El presentador del programa, que además fue participante hace más de 10 años, aplaudió al equipo de Las Amazonas, del que hacían parte Sara Uribe y Marcela Reyes por convertirse en una de las tribus con mejor convivencia en el programa y por demostrar que las mujeres no son el sexo débil. Sin embargo, Tatán Mejía aprovechó para desahogar algunos sentimientos de inconformismo que sentía con aquellos concursantes que se han retirado del juego.

Mateo Carvajal, Manuela Gómez y Macnelly Torres han sido las tres celebridades que han abandonado el juego de manera voluntaria, señalando que las condiciones de la competencia en la Isla Saona, en República Dominicana, han sido peores de lo que habían anticipado. En este caso no entra Marcela Reyes, pues la DJ abandonó el reality porque el equipo médico consideró que ella no podía continuar por las complicaciones con los biopolímeros.

Marcela Reyes pidió atención del equipo médico por las complicaciones con los biopolímeros (captura video Survivor)

“Nunca antes en otro reality de supervivencia habíamos tenido tantas renuncias. En el mío, nunca se me cruzó por la cabeza renunciar”, empezó a expresar el presentador y es que, en el desarrollo de la competencia, solo se han llevado a cabo dos Concejos tribales, por lo que solo Juancho Arango y Sara Uribe deberían ser las celebridades que han abandonado el programa. Sin embargo, por las renuncias ya van seis de los 22 famosos que llegaron.

Tatán Mejía expresó a Las Amazonas que la salida por renuncias voluntarias estaban impactando a la producción y quienes seguían en el juego debían de ser conscientes de que anteriormente se les había indicado lo que vivirían en la isla. “Esto es personal de querer entender que está pasando porque hemos visto renunciar gente muy fuerte, gente que no aguantó y no pudo con la cabeza”, agregó.

De hecho, el presentador se dirigió a Paola Usme, la creadora de contenido más conocida como Barbie, de quien la mayoría pensaba que no aguantaría en el programa de supervivencia por si estilo de vida. “Tú que has sido una niña puppy de Medellín, has demostrado ser más guerrera que muchos niños puppy de Medellín” y así mismo las aplaudió a todas las integrantes de la tribu por no ser una de las que renunciara.

La salida de Sara Uribe

Las Amazonas decidieron eliminar a Sara Uribe de la competencia (captura video Survivor)

Acto seguido, se llevó a cabo la votación de Las Amazonas, que en este caso no la hicieron de manera anónima. Las participantes le expresaron a Tatán Mejía que entre ellas hay una alianza y que pensando en este momento todas decidieron que debían eliminar a la integrante que menos aportara a la tribu y que además manifestara sentirse muy cansada. Por eso todas votaron por Sara Uribe.

Por su parte, desde sus Historias de Instagram, la presentadora paisa publicó una imagen en la que se le ve visiblemente agotada durante la competencia y escribió un mensaje en el que anticipaba su salida a sus seguidores. En el texto destacó lo difíciles que eran las competencias en el programa y la vida en la Isla.

“Estaba tan cansada, no me daba el cuerpo, me dolían los huesos, la columna, tenía hambre, extrañaba a Jaco, pero muchas veces me he sentido hasta peor y podía esconderme para que ustedes no me vieran, acá era imposible, tenía que seguir y así nos pasa a muchas, tenemos que seguir”, se lee.