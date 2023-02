Ministra Corcho admite que la reforma a la salud no ha sido radicada porque sigue incompleta

Estarían ultimándose detalles del texto en el MinHacienda

Ante la incertidumbre generada por el desconocimiento de la reforma a la salud y las denuncias de gremios y organizaciones que advierten no haber participado de la discusión sobre los puntos clave que se incluirán en el documento, la ministra Carolina Corcho admitió en la tarde del martes (7 de febrero), durante un conversatorio, que el texto no ha sido radicado en el Congreso, ya que sigue incompleto.

ACEMI dio respuesta a las controvertidas publicaciones de la ministra de Salud Carolina Corcho Con melodía de Shakira la ministra estaría anunciando cambios drásticos en el sistema de salud colombiano VER NOTA

Incluso, después de que el Gobierno citó a sesiones extraordinarias en el Congreso, a partir del 6 de febrero, para discutir la reforma a la salud, el Plan Nacional de Desarrollo y otros 11 proyectos de alta prioridad, para que los ministerios puedan ejecutar las funciones y programas contemplados por el Gobierno, lo antes posible.

Pese a esto, la controvertida reforma a la salud que, eliminaría a las EPS como “intermediarias financieras”, a la fecha, estaría siendo ultimada por una de las comisiones técnicas del Ministerio de Hacienda –cartera con José Antonio Ocampo a la cabeza– que, entre otras cosas, fue designada para ajustar detalles fiscales.

Gustavo Petro presentó los pilares de la reforma a la salud ante la Asamblea Nacional de Departamentos La atención primaria de salud será el eje fundamental de la transformación al sistema en Colombia, así lo manifestó el jefe de Estado ante gobernantes del territorio nacional VER NOTA

“Nosotros esperamos radicar esta reforma lo más pronto posible, la razón por la que no se le ha presentado al país es justamente, que si la presentamos incompleta van a decir que es improvisación y que va a generar mayor incertidumbre. Entonces consideramos lo más prudente, ya con el documento completo, cuando ya esté, hacer la presentación en la radicación del proyecto de ley”, dijo Corcho para Blu Radio.

Insistiendo en que, el Gobierno jamás ha intentado imponer ninguna reforma, por lo que, una vez se encuentra lista, será ampliamente discutida en el Congreso, para que actores del sector de la salud conozcan a fondo su propuesta de cambio.

Reunión de exministros y exviceministros

Las declaraciones de Corcho se dieron a la par con el encuentro que sostuvieron varios exfuncionarios de la cartera de salud, quienes, en las primeras horas del martes 7 de febrero, profirieron la necesidad de redactar un derecho de petición para que, antes de que llegue al Congreso, el ministerio de a conocer los ejes centrales de su reforma y, de esta manera, se logre entablar una discusión pública; puesto que, muchos actores se encuentran interesados en participar activamente de su construcción.

Los cuestionamientos que Fernando Ruiz y otros exministros expresaron frente a la reforma a la salud Varios dirigentes que estuvieron al frente del Ministerio de Salud quieren saber más del texto que hará trámite en el Congreso VER NOTA

Los mismos que, a pesar de las declaraciones de la ministra, según las cuales: la de su ministerio ha sido la reforma más discutida en la historia de Colombia, se sienten excluidos de la conversación y temen por el futuro del sistema de salud.

“el Gobierno quiere estatizar el sector salud, pero no sabe cómo hacerlo y no nos ha dicho cómo lo va a hacer. Entonces se trata de reemplazar a un actor que tiene defectos, pero que en 30 años ha aprendido a manejar la alta complejidad del sistema, por un actor que no sabe cómo hacerlo, que es el Gobierno”, dijo en una entrevista para Blu Radio el exministro de Belisario Betancur, Jaime Arias Ramírez.

La incertidumbre, cada vez, es más grande y las declaraciones de la ministra, en lugar de generar tranquilidad, han despertado un sentimiento de preocupación latente, como cuando dijo que “cada prestador de servicios va a tener una junta reguladora de médicos, donde los médicos vamos a vigilar a los demás médicos. El problema fiscal no son los alcaldes y gobernadores son los médicos, porque el médico puede disparar el gasto público si manda de todo, el médico induce a la demanda en el nivel primario”.

Lo anterior, después de reunirse con el presidente, Gustavo Petro, y la misión especial de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para revisar de manera técnica lo que ha sido redactado en el texto.