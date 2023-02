Marcela Reyes respondió a quienes aseguraron que se hizo la enferma en La isla de los famosos: “Vaya a ver si aguanta 24 horas”

La isla de los famosos: Marcela Reyes responde a críticas de que se hizo la enferma y los famosos son muy flojos .Foto: Instagram @marcelareyes

Marcela Reyes se ha construido todo un nombre como DJ de guaracha e influenciadora, y ahora también ha añadido a su hoja de vida la participación en un programa de telerrealidad: ‘Survivor, la isla de los famosos’, reality de superviviencia presentado a la audiencia por cuenta del Canal RCN.

Sin embargo, aunque la nacida en Armenia tenía toda la actitud para enfrentar cualquier reto que se le presentara en la producción, no pudo continuar por sus problemas de salud con los biopolímeros, por lo que los médicos le aconsejaron irse.

Ahora bien, desde sus Historias de Instagram Reyes habló sobre su participación en esta nueva versión de ‘La isla de los famosos’, dando respuesta a todas aquellas personas que dicen que los famosos que concursan son muy flojos o que ella se hizo la enferma.

“Esa gente que está viendo ‘Survivor’ y dice: —Eso es libretiado, ellos no están aguantando hambre, ahora se está haciendo la enferma— ¿es en serio? es que no se logra ver la realidad de todo lo que vivimos ahí. Ojalá hubiera sido libretiado, ojalá nos hubieran dado comida, ojalá nos hubiéramos hecho los enfermos, los desesperados. También dicen: —¡es que esos famosos son flojos!, ¿por qué no escogieron mejores personajes?—, vaya usted pa’ ver si aguanta tan solo 24 horas”.

No contaban con baño ni papel higiénico en el programa

Más adelante, la DJ también comentó que no contaban con un baño y tampoco con papel higiénico. Incluso, narró que en una ocasión les dio diarrea, una situación bastante complicada cuando estaban en la mitad de la nada.

“Entre otras cosas que ustedes no saben porque no muestran en el programa, es que no teníamos baño, no teníamos papel higiénico, pañitos, ni crema dental, ni desodorante... no había nada. Al llegar a la isla lo único que encontrábamos eran cocos, para tomar agua de coco, nos dio diarrea a todos. ¿Ustedes saben lo que es tener diarrea sin un baño en medio de la nada?, estábamos una hora y media mar adentro en lancha, todos con diarrea, enfermos, muertos de hambre, picados por los zancudos, por los aclacranes, durmiendo a la intemperie”.

Para concluir, Marcela Reyes también se aventuró a relatar las opciones que tenían cuando necesitaban hacer sus necesidades.

“Es muy desagradable lo que les voy a contar, pero es la verdad: habían dos maneras de hacer del cuerpo. Una era entrar al mar, algunos no eran capaz, otros sí, era como raro tener diarrea y hacer dentro del mar... o la otra era hacer en la orilla del mar, terminar y tapar con la arena y esperar que el mar entrara y se lo llevara. Imagínate tu limpiarte con tu misma mano e irte a bañar con el agua del mar cuando huele feo, no hay jabón, no hay nada”.

Mateo Carvajal y Manuela Gómez decidieron retirarse de la competencia

Vale recordar que apenas comenzó el programa no pasó mucho tiempo para que Mateo Carvajal (creador de contenido y ganador del ‘Desafío Súper Humanos Cap Cana 2017), además de Manuela Gómez (exprotagonista de Nuestra Tele y empresaria) decidieran retirarse.

Aparte de estos famosos mencionados, también participaron en ‘Survivor, la isla de los famosos’: Sara Uribe (presentadora), Juan Carlos Arango (actor), Tania Robledo (actriz), Catalina Londoño (actriz), Wilder Medina (exfutbolista), Macnelly Torres (exfutbolista), Camilo Sánchez (comediante), Camilo Pardo (comediante), Juan Palau (cantante), Aco Pérez (actor), Paola Usme (creadora de Contenido), Federico Rivera (actor), Diana Gil (locutora), Leo Cocinero (chef), Valentina Taguado (creadora de contenido), Yina Gallego (cantante e influenciadora), Eleider Álvarez (boxeador) y Lina Real (atleta profesional).

El programa de telerrealidad ha contado con una buena acogida entre la audiencia, puesto que ha estado entre los primeros lugares del rating.