Marbelle habló de la peor “tusa” que ha tenido en su vida

La artista aseguró que esta ‘tusa’ se dio ya hace algunos años (@marbelle.oficial)

Maureen Belky Ramírez Cardona, más conocida como Marbelle, famosa cantante que interpreta música tecnocarrilera, ranchera, balada pop e incluso, ha llegado a actuar, habló hace poco acerca de la peor “tusa” que ha tenido en su vida.

Ñusta Picuasi sorprendió con la versión en quechua de la ‘Music Sessions #53’ de Shakira Se trata de una joven de 17 años que desde la pandemia se le midió a publicar algunas de sus actuaciones VER NOTA

La artista aseguró que esta decepción amorosa se registró ya hace algunos años, momento en el que ella se encontraba muy enamorada de su pareja. Además, Marbelle recordó que esa “tusa” fue la que más le ha dolido; adicionalmente, dijo que le duró cuatro meses eternos.

Cuando estaba en plena “tusa”, Marbelle contó que no salía a la calle, pues solo deseaba quedarse en su casa llorando e incluso perdió el apetito debido a la enorme tristeza que sentía por aquel instante.

Liga profesional de Freestyle: por primera vez Colombia será sede de la final internacional La productora de eventos Get Down Producciones anunció el 1 de febrero de 2023 que la final se realizará por primera vez en Bogotá VER NOTA

Igualmente, Marbelle afirmó que suele ser muy radical en sus decisiones, esto debido a que cuando ella dice que “no más” es no más. De este modo, la cantante dejó claro que fue así como un día dijo no más a la “tusa”. Este proceso logró darle un poco a su ego, aceptó la artista, sin embargo, no quiso revelar más detalles al respecto de la identidad del hombre y el contexto en que se dio aquella relación.

Después de todo ese tiempo en el que lloró, sufrió y tuvo tiempo de reflexionar, logró superar de la mejor forma posible aquel desamor. Así, consiguió retomar cada uno de sus proyectos musicales, su vida social y también, el compartir con su familia y sus hijas que siempre han sido lo más importante para ella.

Érika Zapata aclaró rumores sobre su salida del noticiero: “Estoy feliz con mi trabajo” La reconocida periodista paisa tuvo que desmentir información en la que se aseguraba que había sido despedida del canal en el que lleva varios años trabajando VER NOTA

Además, fue muy enfática al decir que las “tusas” le han permitido descubrir algunas canciones muy buenas, entre ellas Besos usados de Andrés Cepeda, las cuales le ayudaron a superar esta etapa y entender aquellos sentimientos y recuerdos que, aún hoy, guarda en su memoria.

Por otro lado, cabe resaltar que Marbelle es una de las artistas más polémicas en el país por cuenta de sus publicaciones en redes sociales en contra del Gobierno del presidente Gustavo Petro. Sin embargo, la cantante ha estado alejada de este tipo de comentarios por cuenta del proyecto en el que se encuentra trabajando con Caracol Televisión, pues es una de las asesoras, junto a Santiago Cruz, Maía y Gusi, de ‘La Descarga’, reality que expone a los concursantes y día a día enfrentan retos musicales en el escenario.

Además de este proyecto, también se encuentra haciendo parte de ‘Planchando el despecho’, junto a reconocidas actrices como: Majida Issa, Yolanda Rayo e Ilona. Las integrantes de este grupo musical han estado enfocadas en promocionar su show en los distintos medios nacionales con el fin de que cada una de sus funciones puedan ser vendidas completamente.

Polémica con un participante de “La Descarga”

Recientemente, en una de sus presentaciones de ‘La Descarga’, la reconocida reina de la tecnocarrilera fue la protagonista de una escena con uno de los integrantes de su equipo en la que se percibió una notable química que había entre ellos y que provocó varias reacciones en redes sociales. Pero esto no solo tuvo repercusiones entre sus seguidores, pues la artista contó la reacción que tuvo su pareja, Sebastián Salazar, ante la situación.

La cantante y mentora del reconocido programa aseguró que su pareja no dijo nada o, al menos, eso cree. Después de ver las imágenes agregó, entre algunas risas, que si le incomodó o no, su novio lo sabe disimular muy bien.

Estas declaraciones se dieron en medio de una entrevista con el programa Lo Sé Todo. Allí fue donde Marbelle reveló si el futbolista le había hecho algún comentario sobre la presentación en la que, al parecer, se dejó intimidar por un participante mientras interpretaban el tema ‘Entra en mi vida’ de la agrupación Sin bandera.