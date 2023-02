Madres comunitarias seguirán en paro: exigen que se cunplan los acuerdos con el Gobierno

Paro de madres comunitarias

Pese a que la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y el presidente Gustavo Petro han anunciado mejoras en las condiciones de las madres comunitarias, algunas asociaciones sostienen que mantendrán el paro hasta que no haya un compromiso firmado de cumplimiento.

Concepción Baracaldo, directora del ICBF, se reunió con las madres que instalaron carpas en frente de la sede en Bogotá y aseguró que va a hacer todos los esfuerzos para cumplir con las promesas del presidente, pero no todo depende del Instituto. “Con el tema de las canastas las vamos a incrementar en el 14% y vamos a evaluar si volvemos la canasta tipo B”, señaló.

La directora del ICBF aseguró que esperaba cumplir esa modificación a partir de julio. Sin embargo, las madres exigieron que se ratificara el compromiso y manifestaron su malestar por el tiempo que tomaría implementar ese aumento de la canasta.

Olinda García, directora del Sindicato Nacional de Trabajadores al Cuidado de la Infancia y Adolescentes el ICBF (Sintracihobi), señaló a Caracol Radio que es necesario que haya un compromiso firmado para que las madres tengan la seguridad de cumplimiento.

“Hasta no ver esto no levantamos el paro, si no hay esa firma seguimos en el paro indefinido”, sostuvo la líder de una de las asociaciones de padres y madres comunitarias. Según ella es necesario que haya otras entidades de control garantes en los acuerdos, establecer los tiempos y estrategias de implementación.

Por ejemplo, el presidente Petro ordenó al ICBF incluir en la planta de la entidad a las madres comunitarias, que es una de las solicitudes del paro respecto a la formalización laboral de su labor. Ellas consideran que debe establecerse en cuánto tiempo todas serán incluidas en la planta.

Sin embargo, llegar a ese punto requiere también de otras entidades, como el Ministerio del Trabajo y que se incluya en el presupuesto. Así como las demás exigencias correspondientes a un aumento de la minuta de alimentación, menaje para los hogares comunitarios y el subsidio para la vejez.

Justamente, García manifestó antes de iniciar el paro que aunque han sostenido reuniones con el ICBF, “los acuerdos se han quedado en palabras vacías”. Habían adelantado propuestas para el subsidio de vejez, pero el funcionario delegado fue despedido y los avances se perdieron.

“Es mentiroso decir que el @ICBFColombia y el @MintrabajoCol están buscando las soluciones para nuestras propuestas cuando saben que no han hecho los trámites ante @MinHacienda para ello. Además, el @MintrabajoCol dió menos cupos para el subsidio miserable que tenemos para 2023″, sostuvo la líder comunitaria.

Ahora, mientras se adelanta el paro de las madres comunitarias, desde el ICBF han informado que la directora general, Baracaldo, “ha realizado acercamientos con las líderes de la movilización y se realizan mesas de trabajo para lograr acuerdos que permitan solventar la situación”.

El presidente Petro aseguró que propone una reestructuración del ICBF para que se dedique “exclusivamente a la niñez de Colombia con el total del presupuesto que hoy tiene, las demás funciones pasarán al gobierno nacional y se financiarán con el presupuesto de la nación”.

Cabe resaltar que a la fecha existe una ayuda económica para la formación en educación de cerca de 16.5000 madres y padres comunitarios, con una inversión de 51 mil millones de pesos. Según lo detalló el presidente, es un acto fundamental que esta población sea parte de la formalidad laboral.

Las madres además invitan a tener en cuenta que aunque la minuta de alimentación aumentó un 14%, la inflación estuvo por encima del 13% por lo que el aumento es mucho menor para poder atender a la población de niños y niñas en sus hogares.