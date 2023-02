Liga femenina de fútbol en Colombia: así va el campeonato tras la primera fecha

América de Cali ganó 3-0 a Cortulua FC en el inicio de la Liga Femenina

Tras una larga espera, de ocho meses, se volvió a iniciar un nuevo campeonato de la Liga Femenina en Colombia con tres clubes como los grandes favoritos para hacerse al título de la séptima edición del torneo. América de Cali, Deportivo Cali e Independiente Santa Fe. Tan solo los dos primeros cumplieron con la primera fecha, mientras que las Leonas tuvieron su jornada de descanso, según lo determinó el sorteo del fixture.

América de Cali, actuales campeonas, son las primeras líderes tras derrotar 3-0 a Cortulua FC, equipo que juega en el estadio de Yumbo y está aliado con Rionegro Águilas, quien tuvo que ingresar al fútbol femenino por orden de CONMEBOL para poder competir en la Copa Sudamericana. Las autoras de los goles fueron Ingrid Vidal, en dos ocasiones, y la defensora central de la selección Colombia, Daniela Arias.

El otro triunfo fue protagonizado por el Deportivo Cali con una actuación estelar de Paula Medina, que marcó los dos goles del encuentro. Su rival fue el Real Santander y las Azucareras le hicieron frente a las adversidades que pueden significar iniciar una nueva temporada, con una nómina casi nueva. Uno de los sustos en el encuentro fue el choque de Juana Ortegon con una rival que le produjo un importante corte en la frente y la obligó a ser trasladada a una clínica.

Los otros tres partidos que se jugaron terminaron en empate: Junior FC 0-0 Deportes Tolima, Atlético Nacional 0-0 Boyacá Chicó y el más atractivo, Deportivo Pereira 2-2 Independiente Medellín. Este último terminó con una jugadora expulsada en Pereira, Erika Largo y el gol del empate llegó al minuto 92 por parte de las Poderosas en los pies de Estefania Restrepo. Los partidos aplazados fueron Millonarios vs. Deportivo Pasto y La Equidad vs. Atlético Huila, por la no disponibilidad de los estadios Nemesio Camacho El Campín y Metropolitano de Techo.

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga Femenina 2023

1. América de Cali: 3 puntos (+3) un partido jugado

2. Deportivo Cali: 3 puntos (+2) un partido jugado

3. Independiente Medellín: 1 puntos (0) un partido jugado

4. Deportivo Pereira: 1 puntos (0) un partido jugado

5. Atlético Nacional: 1 puntos (0) un partido jugado

6. Boyacá Chicó: 1 puntos (0) un partido jugado

7. Deportes Tolima: 1 puntos (0) un partido jugado

8. Junior FC: 1 puntos (0) un partido jugado

9. Atlético Bucaramanga: 0 puntos (0) ningún partido jugado

10. Atlético Huila: 0 puntos (0) ningún partido jugado

11. Deportivo Pasto: 0 puntos (0) ningún partido jugado

12. La Equidad: 0 puntos (0) ningún partido jugado

13. Club Llaneros: 0 puntos (0) ningún partido jugado

14. Millonarios FC: 0 puntos (0) ningún partido jugado

15. Santa Fe: 0 puntos (0) ningún partido jugado

16. Real Santander: 0 puntos (-2) un partido jugado

17. Cortulua: 0 puntos (-3) un partido jugado

Así se jugará la segunda fecha de la Liga Femenina del 2023

11 de febrero

Independiente Medellín vs. La Equidad

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Metropolitano de Itagui

América de Cali vs. Llaneros FC

Hora: 4:10 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero

Televisión: WIN+

Atlético Bucaramanga vs. Independiente Santa Fe

Hora: 5:00 p.m.

Estadio: Alfonso López

Atlético Huila vs. Cortuluá Industriales FC

Hora: 5:00 p.m.

Estadio: Guillermo Plazas Alcid

Real Santander vs. Junior FC

Hora: 7:30 p.m.

Estadio: Villaconcha

12 de febrero

Boyacá Chicó vs. Deportivo Pereira

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Santiago de las Atalayas

Independiente Medellín vs. La Equidad

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Metropolitano de Itagüí

Deportivo Pasto vs. Deportivo Cali

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Departamental Libertad

13 de febrero

Deportes Tolima vs. Atlético Nacional

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Manuel Murillo Toro

Descansa: Millonarios FC