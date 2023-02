Juan Fernando Quintero afirmó que el fútbol colombiano ha perdido el espectáculo

El volante de 29 años ha sido cuestionado por sus primeros partidos con el Junior de Barranquilla. @juanferquinterop/Instagram

Es una de las contrataciones más rimbombantes del fútbol colombiano en los últimos años, sin embargo, Juan Fernando Quintero ha recibido innumerables críticas por su rendimiento en los primeros dos juegos con el Junior de Barranquilla, que de nueve puntos posibles solo ha sumado dos producto de un empate y una derrota.

El ex River Plate concedió una entrevista a Win Sports en la que habló de lo que ha sido su proceso de adaptación al balompié cafetero con la camiseta del Junior de Barranquilla. Del mismo modo, Juanfer se refirió a sus detractores.

“Con todo el respeto, el nombre generó eso y es fácil apuntarnos. Hay que saber lo que pasa, lo digo porque mucha gente salió a matarme. No puedo controlar eso, pero sería bueno que se empaparan de argumentos y presentarlos”.

Juan Fernando Quintero también se refirió a los jugadores en su posición que ya son escasos en el fútbol moderno:

“Hoy en día, y lo digo con todo el respeto, se ha perdido el espectáculo, por ahí no se ve un jugador que regatea, por ahí un jugador que toca y pasa. Son jugadores de diferente característica. Obviamente, los tiempos han cambiado, pero tenemos un estigma con el 10. Es que el 10 es el que nos representa a todos el fútbol, es el fútbol claro y clásico”.

De igual manera, Quintero reveló el motivo real que lo llevó a fichar por el Junior de Barranquilla a pesar de tener sobre la mesa otras ofertas del fútbol internacional: “Antes de Barranquilla, estaba cerrando algo en Brasil, se habló mucho y fue lo más claro. Cuando vengo acá, veo lo que pasa en redes y no soy mucho de verlas. Tengo un equipo de trabajo para que me lleguen las noticias y demás. Cuando vi ese cariño, me conmoví un poco, mi familia e hija igual”.

Al no llegar a un acuerdo con River Plate, Juan Fernando Quintero quedó como agente libre para negociar con cualquier equipo. En su momento se especuló con que el Nalgón podría recalar en las filas del Flamengo de Brasil o Columbus Crew de la Major League Soccer (MLS) de los Estados Unidos, no obstante, el calor de la hinchada en la Arenosa hicieron que se inclinará por la oferta del cuadro barranquillero.

“Soy hincha del Medellín todo el mundo lo sabe, me encanta Colombia soy muy patriota, pero el cariño que recibí acá fue muy especial, me sentí muy querido, muy admirado, muy respetado, eso ayudó a que tomará la decisión para quedarme acá, no estoy arrepentido, estoy muy contento por lo que estoy viviendo, por lo que va a venir (...) esperemos que el destino y el futuro sea lo mejor para nosotros”

En su última salida por la tercera fecha de la Liga BetPlay Dimayor, los dirigidos por Arturo Reyes cayeron en su visita al Atlético Bucaramanga, que se impuso 1-0 en el Alfonso López con anotación del delantero argentino Gonzalo Lencina que tiene el cuadro Leopardo cabalgando en la cima del campeonato.

Por su parte, el Junior de Barranquilla marcha en la casilla 14 con dos puntos y -2 en la diferencia de gol. Además, el Tiburón lleva a cuestas una racha negativa de nueve partidos sin ganar por liga, y cuatro de ellos en condición local. En la próxima jornada los Rojiblancos recibirán en el Metropolitano a Unión Magdalena en una edición más del clásico de la Costa.