El actor Diego Trujillo aseguró que le embargaron las cuentas bancarias por una multa de tránsito que ya había pagado

Actor colombiano Diego Trujillo

Indignado se encuentra el actor colombiano Diego Trujillo, reconocido por diferentes producciones televisivas nacionales como Metástasis – ¿Dónde carajos está Umaña? – Pobre Pablo , por cuenta de una multa de tránsito que le impusieron en diciembre 2022 en el municipio cundinamarqués de Guaduas, pues -él asegura- que aunque ya la pagó, le congelaron todas las cuentas bancarias por no cancelar esta deuda.

Pastor evangélico colombiano lideraba una banda de narcotraficantes en Costa Rica: reportaba las ganancias como si fueran diezmos El hombre, cuya identidad aún no ha sido revelada, estaba al frente de un grupo de 13 personas que traficaba droga en Suramérica y Centroamérica VER NOTA

A través de un trino en Twitter, el también comediante bogotano dejó ver su disgusto, pues no solo le congelaron las cuentas, dice que le sacaron más un millón de pesos por la supuesta deuda que tiene en Guaduas.

Pero el martirio del Trujillo no termina allí, ya que asegura que el pago de la multa, que hizo en enero de 2023, aun no ha sido descargado al el Sistema Integrado de Información sobre multas y sanciones por infracciones de tránsito, también conocido como Simit, por lo que pareciera que el actor aún adeudara los dineros al Estado colombiano.

Los golpeó una moto y los atropelló un carro: mujer y su hijo se salvaron de milagro en Cali Cámaras de seguridad ubicadas en ese sector captaron el momento en que la ciudadana es arrollada dos veces en menos de un minuto VER NOTA

“La Secretaría de tránsito de Guaduas me impuso un comparendo en diciembre; lo pagué en enero, y tengo el comprobante. Sin embargo aún no ha sido descargado de la página del Simit y como si fuera poco me embargaron la cuenta bancaria y me han sacado más de 1 millón (de pesos)”, escribió el actor de la novela Los Reyes, del Canal RCN.

A pesar de la alta difusión que ha tenido la denuncia del actor Diego Trujillo, señaló en otro trino que aún nadie le responde, incluso le pidió ayuda al Ministerio de Transporte a través de su cuenta oficial en Twitter: “señores @MinTransporteCo esto es un atropello, y nadie da respuesta”.

Tuit denuncia del actor bogotano Diego Trujillo

Decenas de usuarios en Twitter se solidarizaron con el actor, le dieron posibles soluciones a su problema y también hicieron sus denuncias sobre casos muy parecidos al del actor Diego Trujillo, por lo que parece ser que este tipo de temas es un “suplicio de todos los días” para los colombianos.

Estadounidense fue secuestrado en Cartagena por una mujer que conoció en una aplicación de citas: le robaron casi $50 millones El hombre, identificado como Jonathan Díaz, contó su historia a través de un video en redes sociales VER NOTA

“Don Diego Trujillo le va a tocar ir a pelear hasta allá con soportes en mano a la Alcaldía de Guaduas”, “Un clásico, a mi esposa le debitaron 800 después de 6 meses de haber pagado un comparendo. Un proceso para que devolvieran la plata, y otro para que desembargaran la cuenta”, “Me pasó exactamente igual y con una radiación en línea, exponiendo los hechos en una carta, 2 meses después me devolvieron el dinero, más de 1′400.000 de pesos”, “Son los de la Secretaría de Guaduas quienes deben enviar el soporte de pago a Simit para que lo descarguen. Debe ir a Guaduas y no salir hasta que ellos envíen el reporte”, y “Vengo por parte de quienes nos hicieron lo mismo en el tránsito de Chocontá, a ver si alguien con una plataforma tan grande logra ser escuchado”, fueron algunos de los comentarios que se leyeron en el hilo del tuit del comediante bogotano.

Ante la cascada de mensajes en contra del Simit, la entidad señaló que el descargue del paz y salvo del comparendo es responsabilidad de la autoridad de tránsito que lo impuso.

“El encargado del cargue y descargue de la información contenida en el Simit es el organismo de tránsito que impuso el comparendo”, señaló el Sistema Integrado de Información sobre multas y sanciones por infracciones de tránsito.

Cabe señala que hasta el momento, con corte a las 11 de la mañana del miércoles 8 de febrero, ni la Alcaldía de Villa de San Miguel de Guaduas, ni su Secretaría de Tránsito y Transporte en este municipio cundinamarqués han señalado algo sobre este incidente con el actor bogotano Diego Trujillo a través de Twitter.