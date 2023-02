Deportivo Pereira y Atlético Nacional juegan la final de la Superliga de Colombia: lo que debe saber y datos de la transmisión

Matecañas y Verdolagas se enfrentan en la primera final de la Superliga de Colombia. Colprensa / Colprensa

Atlético Nacional y Deportivo Pereira, los campeones del 2022, se enfrentan en la final de ida de la Superliga de Colombia y buscarán avanzar por el primer título que se disputa en la temporada. Los dos equipos llegan en un momento en el que deportivamente están dejando varias incertidumbres en la Liga BetPlay, pero en el que esperan demostrar sus mejores capacidades en los 180 minutos que se disputarán el miércoles 8 de febrero y el jueves 16.

El primer partido de la gran final se llevará a cabo en el estadio Hernán Ramírez Villegas y se espera que los hinchas Matecañas nuevamente le cumplan a su equipo asistiendo masivamente al escenario deportivo. El juego empezará a las 8:00 p.m. y los precios de las boletas oscilan entre 30.000 pesos (tribuna sur) hasta 250.000 pesos (VIP).

La Superliga de Colombia enfrentará a dos viejos conocidos. En la primera etapa de Paulo Autuori en Atlético Nacional en 2019, tuvo en su grupo a Alejandro Restrepo, quien compartió varios momentos en el Verdolaga y tuvieron una relación de maestro y alumno, sin embargo, el entrenador del Deportivo Pereira ha dejado en claro que, pese a que le aprendió muchos factores importantes, ha tratado de tener su propio sello.

El equipo Matecaña recibe en su casa al Atlético Nacional en la primera final de la Superliga. Colprensa

Así llegan los equipos a la final

Deportivo Pereira, que oficiará como local en el primer juego de la final de la Superliga de Colombia, llega al encuentro tras haber perdido en la segunda fecha de la Liga BetPlay 2023-I ante Millonarios por 2-3, sin embargo, el equipo de Alejandro Restrepo mostró una mejor faceta en el más reciente partido ante Atlético Huila y con goles de Carlos Andrés Ramírez y Arley Rodríguez se quedó con los tres puntos.

Atlético Nacional visitará el Hernán Ramírez Villegas y no ha podido consolidar su mejor estilo de juego en el inicio de temporada. En su primera salida el equipo Verdolaga se impuso por la mínima diferencia ante Once Caldas, luego empató sin goles ante Águilas Doradas y en el último juego, cayó ante Jaguares por 2-1 en su visita a Montería. El entrenador Paulo Autuori sigue generando inquietudes y los hinchas no se muestran satisfechos.

Historial reciente entre Pereira y Nacional

Desde que el Deportivo Pereira regresó a la máxima categoría del Fútbol Profesional Colombiano se ha enfrentado en nueve ocasiones al Atlético Nacional, una de ellas en una final de la Copa BetPlay. Los resultados no son positivos para El Matecaña debido a que solo ha podido vencer al Verdolaga en dos ocasiones, ha empatado tres veces y ha caído en cuatro oportunidades diferentes.

- 2020 - Atlético Nacional 2-0 Deportivo Pereira | Liga BetPlay

- 2021-I - Atlético Nacional 5-2 Deportivo Pereira | Liga BetPlay

- 2021-II - Deportivo Pereira 3-2 Atlético Nacional | Liga BetPlay

- 2021-II - Deportivo Pereira 1-1 Atlético Nacional | Cuadrangulares de la Liga BetPlay

- 2021-II - Atlético Nacional 5-1 Deportivo Pereira | Cuadrangulares de la Liga BetPlay

- 2021 - Atlético Nacional 5-0 Deportivo Pereira | Final de la Copa BetPlay

- 2021 - Deportivo Pereira 1-0 Atlético Nacional | Final de la Copa BetPlay

- 2022-I - Atlético Nacional 1-1 Deportivo Pereira | Liga BetPlay

- 2022-II - Deportivo Pereira 1-1 Atlético Nacional | Liga BetPlay

El entrenador habló sobre la final de la Superliga ante Pereira. Dimayor

El análisis de los entrenadores previo a la final

El técnico Alejandro Restrepo aseguró que, “nuestro análisis y la realidad es que tenemos 17 jugadores nuevos, del equipo base hay solo 3 o 4, tenemos dos partidos juntos en los que hemos podido competir en la liga, sabemos que esto es de tiempo, pero el equipo tiene un valor que es siempre ser competitivo. Apelaremos a la idea de juego, información que le hemos dado a los jugadores para intentar ser competitivos en esta final”.

El brasileño Paulo Autuori resaltó en rueda de prensa que, “esperamos que se pueda tener un juego que ratifique la calidad del fútbol colombiano. Ojalá que, de la mano de los dos actores de este deporte, que son los jugadores e hinchas, se tenga un buen partido. Ahora, creo que el favorito tiene dos cosas, que es tradición y el momento o contexto. Así que, basado en eso, nos genera mayor obligación el hecho de estar en una institución ganadora. Sin embargo, no hay un equipo que sea más que otro. Asimismo, en el fútbol también puede haber sorpresas, pero tenemos que ser efectivos”.

El equipo Verdolaga cayó en su último partido ante Jaguares de Córdoba. Colprensa

¿Dónde ver el partido?

El encuentro de la gran final de la Superliga de Colombia entre Deportivo Pereira y Atlético Nacional en el estadio Hernán Ramírez Villegas se llevará a cabo el miércoles 8 de febrero a las 8:00 p.m., El juego se podrá ver a través de la transmisión por televisión y online de Win Sports,

Posibles alineaciones:

Pereira: Aldair Quintana; Diego Armando Hernández Quiñones, Geisson Perea, Carlos Andrés Ramírez; Juan Pablo Zuluaga, Jhonny Vásquez, Yílmar Velásquez, Kevin Palacios, Johan Bocanegra; Arley Rodríguez y Ángelo Rodríguez. DT: Alejandro Restrepo

Nacional: Kevin Mier; Andrés Felipe Román, Cristian Zapata, Cristian Devenish, Danovis Banguero; Yerson Candelo, Nelson Palacio, Jhon Elmer Solís; Dorlan Pabón, Oscar Perea y Jefferson Duque. DT: Paulo Autuori