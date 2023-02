Alfredo Morelos habría rechazado una oferta del fútbol turco por continuar en Escocia

Alfredo Morelos tiene contrato con el Rangers de Escocía hasta el 31 de mayo del presente año. REUTERS/Russell Cheyne

El delantero colombiano Alfredo Morelos ha tenido una campaña agridulce con el Rangers de Escocia, en el que ha sido duramente criticado por su estar fuera de forma, por lo cual su futuro en los Gers en una incógnita, dado que el contrato del nacido en Cereté (Córdoba) expira a finales de mayo de 2023.

A pesar de marcar goles, le llueven críticas al colombiano Alfredo Morelos en Inglaterra: "No puede jugar en primera división" El delantero colombiano ha jugado 30 partidos en lo que va corrido de la temporada 2022/23, sin embargo, sus críticos lo señalan de manera constante

En la actual campaña con el Rangers, Alfredo Morelos tiene en su haber nueve anotaciones y fue de la partida en la última salida de su escuadra siendo sustituido sobre los 82 minutos de juego con una calificación 7,4 de acuerdo con los registros de la aplicación 365 Scores.

Con el triunfo del Rangers 2-1 en condición de local ante el Ross Country por la jornada 26 del campeonato de Escocia, el conjunto de Morelos se ubica segundo en la tabla de posiciones con 61 puntos a nueve del líder que es su archirrival el Celtic.

Técnico escocés llamó idiota a Alfredo Morelos por su celebración de gol con Rangers El estratega Neil McCann atizó duramente contra el delantero colombiano debido a las celebraciones del jugador en su último partido ante el Hearts por la Scottish Premiership

El próximo partido del Rangers será el domingo 12 de febrero desde las 11:00 a. m. hora colombiana por los octavos de final de FA Cup ante el Patrick, mientras que por liga será el 18 del mismo mes por la jornada 26 en condición de visitante frente al Livingston.

Su bajo rendimiento en las últimas dos temporadas, sumado a sus actos de indisciplina tienen en duda la continuidad de Alfredo Morelos con el Rangers, al que arribó a mediados de 2017 procedente del HJK Helsinki de Finlandia. En su estancia en la escuadra británica, el ex Independiente Medellín ha jugado 255 partidos con saldo de 121 y 56 asistencias.

Entrenador de Rangers defiende a Alfredo Morelos: "Si no celebra, la gente diría que quiere irse" Michael Beale se refirió a la celebración del colombiano que causó controversia en el fútbol escocés, y por la que han llegado a calificarlo como "idiota"

A pesar de sus reiteradas polémicas, varios equipos han mostrado interés por adquirir los servicios de Alfredo Morelos. Semanas atrás se conoció un supuesto interés por el Búfalo de Tigres de México, ahora se rumora que desde Turquía van por los goles del cafetero.

El club turco que pretende a Morelos es el Konyaspor, sin embargo, las intenciones del delantero de 26 años sería continuar en Escocia, ya que su objetivo es renovar contrato con el Rangers, pese a que desde la dirigencia de la institución de Glasgow no han hecho un ofrecimiento aún.

Hace algunos días, el exjugador del Celtic Frank McAvennie arremetió fuertemente contra Morelos durante una entrevista con el portal Football Insider. “La única razón por la que juega es porque Roofe y Colak están lesionados”, afirmó. Asimismo, resaltó que sus condiciones no están a la altura del primer nivel, ya que, “se puede ver que no está en forma. Lo miras y piensas que no está en forma. Ciertamente, no está lo suficientemente en forma para el fútbol de primera división. Realmente no sé por qué el entrenador no lo presiona en los entrenamientos”.

“Creo que su agente sólo está diciendo tonterías. Aparentemente todos estos clubes lo quieren, pero no hay ninguna posibilidad. Me estaba riendo. No le va a hacer ningún bien al jugador que su agente hable así. Cree que sigue siendo una superestrella y no lo es, está tan alejado de la realidad. Ya no le hago mucho caso a Morelos porque se ha convertido en una figura de broma. Creo que los fanáticos de los Rangers solo quieren que vuelva a jugar fútbol y que detenga todo esto. No va a firmar un contrato”.

Por otro lado, el entrenador del Rangers, Michael Beale defendió a Morelos por la celebración del cafetero en el doblete convertido ante Hearts el 1 de febrero. “Si vamos a decir que los jugadores no pueden celebrar goles ahora, también podríamos detener el juego. Durante la celebración estaba a más de 20 metros de la tribuna. Hay que celebrar un gol, si no lo hace la gente diría que está de mal humor y quiere irse. Quiero que nuestros jugadores celebren, quiero que jueguen con pasión. Probablemente, deberíamos estar hablando de algunos de los abusos que ocurren en el sentido contrario”.