Mujer encontrada abandonada en el norte de Bogotá contó detalles del ataque del que fue víctima: “Estoy maltratada de los golpes”

Buscan a hombre que habría dejado en calle de Bogotá a una mujer inconsciente

El 6 de febrero fue denunciando un hecho que dejó consternado a los habitantes del barrio Los Alcázares, al norte de la capital. De acuerdo con lo señalado por un hombre que se encontraba llegando a su lugar de residencia, cuando se encontraba parqueado su vehículo, encontró una mujer inconsciente tendida en la calle. Por lo que decidió llamar a las autoridades para informar del hecho y en ese momento, la joven recibió la debida atención.

Pasado un día del incidente, la mujer habló con Blu Radio y contó lo que sucedió horas antes de ser víctima de unos delincuentes que la drogaron para robarla y posteriormente dejarla botada en medio de la nada.

La joven de 26 años, que prefirió no dar su nombre, aseguró que todo comenzó cuando decidió coger un taxi para llegar a su casa, sin embargo, todo comenzó a hacer muy extraño debido a que el conductor del vehículo la llevaba por calles que no conocía y que no eran familiares para ella.

Por lo que la mujer le comenzó a reclamar a sujeto, que en un primer momento le aseguró que estaba confundida seguramente porque había tomado licor. La joven decidió avisarle a un amigo la situación, pero en un punto del camino el hombre paro, le abrió la puerta del carro y la bajo.

Muy asustada comenzó a llorar, pero casi de inmediato se le acercó un sujeto en un auto rojo y le preguntó por la situación. Posterior a que ella le contará, el hombre se ofreció a acercarla a algún lugar y hasta ahí recuerda todo, la joven que pese a la situación se encuentra a salvo y en recuperación.

“Tengo rasguños en la mano, tengo un golpe en el pecho, tengo un golpe en la cadera en la parte izquierda, estoy como maltratada de los golpes”, dijo la mujer en medio de su relato.

Tras levantarse, la joven aseguró que se trataría de un robo, pues además de que la drogaron y no recuerda nada, luego de entrar al automóvil rojo, cuando recobró la conciencia no tenían ninguna de sus pertenecías y cuando pudo localizar, por última vez, su celular, el dispositivo se encontraba en las compraventas de Chapinero.

La situación no quedó ahí, pues cuando se acercó a hacer la respectiva denuncia, en el CAI de Lourdes, los policías le dijeron que pese a la situación ya no se podía hacer nada.

Es importante mencionar que las cámaras de seguridad y el testimonio del testigo que le ayudo a la mujer, coinciden con lo señalado por ella. Incluso, se sabe que fue dejada en esa zona hacia las 3 de la mañana y las autoridades dijeron, en ese momento, que buscarían al sujeto del carro para dar explicaciones de lo sucedido, pero hasta el momento no han vuelto a referirse al tema.

Recordemos que la seguridad de las mujeres en la ciudad es un tema que preocupa a las autoridades locales, las cifras del Observatorio de Mujeres y Equidad de Género de la Secretaría Distrital de la Mujer, aseguró que seis de cada diez hechos delictivos de alto impacto asociados con violencia física tienen como víctima a una mujer, y siete de cada 10 víctimas de violencia sexual en la ciudad también son mujeres. Además, que señaló que estas serían las localidades más pelogrsas: Suba, Kennedy, Bosa, Ciudad Bolívar y Engativá́.