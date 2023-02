Melissa Martínez le bajó el pulgar a la campaña de América de Cali en la Liga BetPlay Dimayor

Melissa Martínez, presentadora de ESPN, afirmó que los hinchas del América ya se siente campeones en apenas tres partidos de liga.

La periodista deportiva Melissa Martínez siempre ha dado de que hablar no solo por su vida personal, sino también por sus opiniones, que han generado malestar tanto en sus compañeros del set del programa F 360 de ESPN Colombia, como también en los usuarios de las redes sociales.

Para nadie es un secreto que la soledeña de 37 años es hincha declarada del Junior de Barranquilla. En más de una ocasión la comunicadora ha salido en defensa del club de sus amores. Así mismo, ha dejado declaraciones con respecto a otros equipos del rentado local que no han caído del todo bien en sus hinchadas.

En la última emisión del programa F 360 de ESPN Colombia, Melissa Martínez tuvo un cruce con exjugador y ahora panelista Fabián Vargas. La situación se presentó mientras se discutía los resultados de la jornada tres de la Liga BetPlay Dimayor, en la que América de Cali y Junior de Barranquilla viven situaciones diferentes.

Trascurridas tres jornadas, el Atlético Bucaramanga cabalga en la cima del campeonato con siete puntos, seguido por el América de Cali, que luego de empezar perdiendo en la primera jornada ante el Deportes Tolima, se recuperó en los duelos siguientes ante Unión Magdalena y Deportivo Pasto.

Por su parte, el Junior de Barranquilla tiene dos putos de nueve posibles y acumula igual número de encuentros sin ganar por liga. En su última salida, los dirigidos por Arturo Reyes cayeron en su visita al Atlético Bucaramanga que se impuso 1-0 en el Alfonso López.

Lo cierto es que durante la trasmisión del programa deportivo, Melissa Martínez no tuvo reparos en arremeter contra Fabián Vargas cuando este respondió el saludo que le dio Antonio Casale. “Contento y sin preocupaciones, la Mechita volando, impresionante. Felices los hinchas de la Mecha”.

Tras la intervención de Vargas, Martínez aprovechó para mandar el primer dardo al exjugador de la selección Colombia: “El calendario también colabora… El calendario favorece”.

Con el correr de los minutos la discusión tomó un tinte de castaño a oscuro al punto que Fabián Vargas le sacó en cara a Melissa Martínez cuando afirmó que para la quinta fecha, el Tiburón estaría liderando la liga: “Estoy buscando el archivo de la semana pasada, donde decía que Junior, en la quinta fecha, tenía que estar arriba, peleando por todo. Resulta que América está ahí y no vale”.

Martínez no paró allí, y mientras los demás integrantes del programa permanecía en silencio, la periodista le bajo el pulgar a los triunfos del América: “A mí me gusta cuando le ganan a Pasto y a Unión Magdalena, y ya se creen campeones. Me encanta esa vaina”.

Por su parte, Vargas aseguró que la escuadra Escarlata es más grande que el Rojiblanco: “Es que, 15 veces ha ganado América, ha ganado más que los otros. Eso también es un hecho, que América es más campeón que Junior”. Lejos de terminar el rifirrafe, Melissa respondió: “Para mí es muy pronto. Están emocionados, están contentos. Guimaraes encontró variantes ofensivas para echar mano, pero a mí me parece que es temprano, todavía está temprano”.

Sobre el final del programa Melissa Martínez se refirió al encontrón que tuvo con Fabián Vargas: “Me gustaría que tuviera de lo que yo carezco; Mesura. Yo soy una persona poco mesurada, entonces usted puede ser mesurado para que en el programa no seamos 2 desmesurados”.

En la próxima jornada el Junior de Barranquilla recibirá en el Metropolitano a Unión Magdalena, mientras que el América de Cali hará propio en el Pascual Guerrero ante Equidad.