Juan Guarnizo reveló si invitó a James Rodríguez a participar en la Kings League de Piqué

El streamer colombiano es presidente de uno de los 12 equipos que compiten en la Kings League. @JuanSGuarnizo / @olympiacosfc

Gerard Piqué, tras haber anunciado su retiro como profesional, se ha dedicado de lleno a sus proyectos y uno de los más ambiciosos es la King’s League, un torneo de fútbol 7 que muchos no tomaron en serio, pero, que ahora está dando de qué hablar en todo el mundo. El streamer colombiano Juan Guarnizo es el presidente de Aniquiladores FC y en una reciente transmisión en su cana oficiall de Twitich reveló que tuvo una conversación con el futbolista colombiano James Rodríguez, actual ‘10′ del Olympiacos.

Aniquiladores FC es uno de los 12 equipos que se encuentran en competencia en la King’s League, el torneo de fútbol 7 que modificó muchas de las reglas para hacerlo más vistoso y atractivo. Tras la quinta fecha, el equipo del streamer colombiano se ubicó en la sexta casilla de la clasificación con nueve puntos, producto de dos victorias y dos empates; la tabla la comanda Saiyans FC (del streamer The Grefg) con 12 puntos, seguidos por Porcinos FC (de Ibai Llanos) que tiene las mismas unidades y Kunisports (del exjugador Kun Agüero) es tercero con 9 unidades.

Jugadores y exjugadores de fútbol de todo el mundo y de gran trayectoria como el mexicano, Javier ‘Chicharito’ Hernández o el mismo Sergio ‘Kun’ Agüero, han estado presente en algunos partidos disputados en este torneo organizado por Gerard Piqué y que debido a sus números ya es considerado un éxito debido a que han tenido una media de espectadores de medio millón de personas por jornada, llegando en algún momento incluso a rozar el millón.

James Rodríguez habló de la King's League de Gerard Piqué. @olympiacosfc- Twitter

Qué dijo James Rodríguez de la King’s League

James Rodríguez no es ajeno a la plataforma Twitch y de hecho en varias ocasiones ha realizado streaming en los que juega videojuegos con amigos y colegas o reacciona a algunos videos de internet. El mediocampista colombiano, aunque está enfocado en recuperar su mejor nivel en Olympiacos, habría tenido una charla con Juan Guarnizo donde hablaron de la King’s League y la posibilidad de que pueda estar presente en algún momento.

“Yo ya le hablé a James (Rodríguez), yo solamente puedo decir que ya le pregunté si está enterado más o menos de qué trata esto”, afirmó Juan Guarnizo cuando fue preguntado por uno de sus seguidores sobre la posibilidad de contar con el mediocampista colombiano en el torneo.

Posteriormente, añadió que, “simplemente, les digo que tuve una conversación con él, nada más. Fue una conversación muy muy ligera. No le he preguntado absolutamente nada, solo le pregunté, oye estás enterado de todo lo de King’s League y me dijo ‘sí, he visto más o menos cositas y no sé qué’”.

La posibilidad de que James Rodríguez pueda estar presente en esta primera edición de la King’s League es muy complicada porque el torneo culminará a finales del mes de marzo y el volante colombiano aún está disputando la temporada con su actual club, Olympiacos. Sin embargo, esto no cierra las opciones de que pueda participar de otras maneras en el torneo o en un futuro cercano.

El estadio del Fútbol Club Barcelona recibirá la Final Four de la King's League. REUTERS/Albert Gea

El Camp Nou recibirá la Final Four de la King’s League

El reconocido escenario deportivo de Barcelona, el Sportify Camp Nou, acogerá la fase final de la King’s League entre el 25 y 26 de marzo, además contará con la presencia de 90.000 aficionados. Esta noticia fue confirmada por el mismo presidente del Fútbol Club Barcelona, Joan Laporta, quien destacó el novedoso torneo creado por Gerard Piqué y lo ve como una nueva forma de entretenimiento.

“Cuando me lo comentó no me podía negar. Beneficia al Barça. Nos vincula a una nueva forma de entretenimiento. Somos conscientes que el fútbol está perdiendo la audiencia de la gente joven. Los felicito porque han inventado una nueva forma divertida de fútbol. No lo entendemos como circo, sino como una forma nueva de entretenimiento”, aseguró el presidente de Barcelona hace algunos días.