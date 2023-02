Jorge Luis Pinto regañó a periodista en Cali por preguntarle sobre John Vásquez

Jorge Luis Pinto atendió a la prensa de Cali y tuvo una reacción negativa ante la pregunta de un periodista quien lo cuestionó por la ausencia de John Vásquez. Colprensa

Desde la pretemporada 2023 del Deportivo Cali, en la que no tuvieron enfrentamientos de categoría, el director técnico, Jorge Luis Pinto, y el delantero del equipo, John Vásquez, tuvieron una discusión. El incidente se presentó luego de los enfrentamientos contra Puerto Cabello de Venezuela, en los que el cuadro Azucarero perdió en las dos oportunidades con marcadores de 1-0 y 4-1.

Este hecho volvió a recordarse tras la pregunta de un periodista en la rueda de prensa posterior al partido por la tercera fecha de la Liga Betplay entre Deportivo Cali y Once Caldas, duelo que terminó en empate sin goles.

“Sobre la no convocatoria de John Vásquez, ¿a qué se debió?”, preguntó el periodista; acto seguido, el entrenador Verdiblanco, con notable molestia en el rostro, le contestó: “¿Por qué no me pregunta por el resto de jugadores que sí estuvieron? ¿Y los otros 13?”, dijo el DT santandereano.

Pese a la molestia, el entrenador se atrevió a responder la pregunta de forma breve y desvirtuó que hubiese alguna rencilla en contra del delantero, “es normal. Cuando esté en perfectas condiciones y vuelva en nivel físico y técnico, irá a jugar. Porque él vino fue a jugar”, sentenció.

Vásquez regresó a Deportivo Cali luego de su corto paso por el fútbol de Brasil. El campeón con el equipo dirigido por Rafael Dudamel en el segundo semestre de 2021 no tuvo una buena experiencia en Ceará del Brasileirao, equipo que descendió al finalizar 2022.

Entre otras razones, esta habría sido la principal para que el cartagenero tomara la decisión de volver al fútbol colombiano y jugar con el equipo que conquistó la décima estrella.

A pesar de que el mismo Pinto desmintió que hubiesen tenido alguna discusión previa, desde Cali aseguran que la relación entre los dos miembros del plantel vallecaucano estarían rotas, así lo afirmó Nelson Sandino, periodista especializado en el fútbol vallecaucano en el programa digital El Corrillo de Mao.

“John Freduar Vásquez no ha podido controlar lo que tiene que ver con sus asuntos de ‘calentura’, de reacciones inoportunas en su actividad como futbolista… La información que me llega es que tuvo un encontrón con Jorge Luis Pinto, feo y fuerte. Tanto así, que el jugador decidió irse de la sede de Pance, agarró su vehículo y se fue. Me dicen que le dijo que no contara más con él… Es algo negativísimo”, comentó el comunicador.

Al día siguiente, el mismo entrenador contestó en atención a medios y confirmó que no hubo tal discusión, “de ninguna manera. Yo, a mis años y a mi edad, después de recorrer tanto y después de dirigir 1.250 partidos en clubes y 175 en selecciones. ¿Me voy a poner a pelear y a discutir? No, padre, yo ya no estoy pa’ eso”, comentó Pinto.

Por su parte, John Vásquez también desmintió esta información y aseguró que al Cali siempre lo persigue la prensa.

“No pasó nada, para el Deportivo Cali siempre están los ojos puestos para crear mala información, para crear chismes y para desestabilizar el grupo, no pasó nada; perdimos con el equipo de Venezuela, nadie quiere perder y mucho menos en tu casa, entonces nada, el malestar fue con nosotros mismos porque se perdió el partido, nada del otro mundo que pueda afectar”, sentenció el delantero de 27 años.

A pesar de las declaraciones de ambos protagonistas, tanto la prensa como la hinchada especulan que sí habría una diferencia muy marcada entre los dos, ya que el delantero, que llegó como refuerzo para la temporada 2023 en Deportivo Cali, no fue convocado para el primer partido oficial por Liga Betplay.