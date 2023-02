Armando Benedetti le pidió a la Corte que, como ahora es embajador, no lo investigue por el caso Fonade

Armando Benedetti solicita la nulidad de su indagatoria en la Corte Suprema. REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

Aduciendo a que la Corte Suprema de Justicia ya no lo puede investigar porque ya no es congresista de la República, Armando Benedetti emitió, en las últimas horas, un recurso de nulidad para que ya no lo investiguen por su presunta influencia para direccionar un contrato del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade).

Marta Lucía Ramírez cuestionó, a más no poder, al Gobierno Petro: “Genera incertidumbre, parálisis y desconfianza” Quien fuera la mano derecha del expresidente Iván Duque hizo una dura radiografía de los casi 5 meses del actual Ejecutivo al frente de Colombia VER NOTA

La teoría del caso es que lo habría hecho a través de su asesora en el Senado, Elsy Mireya Pinzón, a quien la Fiscalía General de la Nación también tiene bajo la lupa.

La solicitud del embajador colombiano en Venezuela se da a escasos ocho días de que tuviera que asistir ante el alto tribunal para declarar por estos hechos que le vienen siendo sindicados desde hace algún tiempo. Por eso, Benedetti pidió que, como ahora es miembro del Ejecutivo al pertenecer al gobierno del presidente Gustavo Petro, la Corte Suprema cierre esa investigación en su contra, según documentó en el recurso que dio a conocer, recientemente, la emisora W Radio.

Foto de archivo. Una pared con la frase tallada que dice "Corte Suprema de Justicia, Corte Constitucional" se ve en la fachada del Palacio de Justicia en Bogotá, Colombia, 10 de septiembre, 2019. REUTERS/Luisa González

En este proceso, el principal testigo es Jorge Iván Henao, quien fue asesor de la dirección de la entidad y tiene un principio de oportunidad que fue renovado el 3 de agosto del 2022. Ese día también quedó en libertad porque se cumplió el tiempo de la medida de detención preventiva. Sin embargo, mantiene su colaboración para ir a juicio junto a otras cinco personas, entre las que aparece Mireya Pinzón, que fue salpicada tanto por el testimonio de Henao, como por otras pruebas que el ente acusador ha logrado recaudar.

Los escandalosos y múltiples plagios que habría cometido el ministro de Transporte, Guillermo Reyes En su tesis de pregrado, en artículos y hasta durante su competencia por ser registrador, el funcionario del gobierno Petro habría actuado ilegalmente VER NOTA

Al respecto, Benedetti dio a entender que no asistirá el 15 de febrero ante la magistrada Cristina Lombana, ponente del caso Fonade, porque está cumpliendo su labor diplomática ante el régimen de Nicolás Maduro en la nación fronteriza con la venia del Gobierno nacional.

Según el embajador de Venezuela, la Corte Suprema no es competente por su cargo actual ante el régimen de Maduro. REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

“Nosotros estamos a cargo de la defensa (de Benedetti) en la corte, por esto haciendo uso de una petición de nulidad provocaremos que se adopte una decisión unificada. Que investigue la corte o que investigue la Fiscalía”, señaló el abogado Mauricio Pava, que representa al embajador de Petro en este caso. De hecho, defendió a su cliente y destacó sus labores en favor de la verdad de este caso.

“El envío de algunos casos a la fiscalía no ha sido por petición de la defensa lo fue por iniciativa de la corte. El embajador siempre ha comparecido donde la corte lo determine”, aseguró Pava, citado por la mencionada emisora.

Sobre la investigación

En julio del 2022, la Corte Suprema de Justicia, particularmente el despacho de la magistrada Lombana, emitió la citación para que Armando Benedetti compareciera ante los estrados. “Tras abrir investigación en su contra, la Corte Suprema de Justicia dispone vincular mediante indagatoria al senador Armando Benedetti a proceso penal por presuntos interés indebido en contratos y tráfico de influencias, relacionados con hechos de Fonade”, señaló el alto tribunal.

Destapan posible caso de corrupción en Prosperidad Social, una de las entidades clave del gobierno Petro: presidente anunció despidos El presidente respondió a las críticas de la senadora María Fernanda Cabal y anunció una determinación sobre los nombramientos de las dependencias presidenciales VER NOTA

A Benedetti se le señala de haber ejercido una “influencia indebida” en un contrato suscrito entre Fonade y la empresa Certicámaras S.A., celebrado el primero (1) de agosto de 2017, durante el Gobierno del expresidente Juan Manuel Santos. Al parecer, el senador, que en ese entonces era el presidente del partido de la U, el mismo del exmandatario nacional, entregó el proyecto como cuota burocrática.

Benedetti, metido en caso de Fonade / Colprensa

Al hoy diplomático lo sindicó el ya mencionado Jorge Iván Henao Ordóñez, quien fue gerente de la Unidad de Desarrollo Territorial de Fonade entre 2016 y 2017; este se entregó a las autoridades en agosto de 2018 y firmó un principio de oportunidad, aceptó los cargos y ha ido entregando la información que conoce del caso. Entre lo dicho por el ejecutivo, se resalta que reveló que conoció a Benedetti en 2016 en el Congreso y sostuvieron una corta reunión en la que dijo que tenía una empresa “buena” y le pidió que buscara cómo “se le puede ayudar” desde Fonade.