El presidente Petro fue invitado a China para hablar de obras públicas, incuyendo el metro de Bogotá

El presidente viajará a China

Desde la Presidencia de la República se señaló que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, fue invitado a China con el objetivo de hablar de obras públicas para el país.

Petro fijó su posición y afirmó: “El metro elevado es una chambonada” El presidente colombiano también dijo que sería un esperpento meter un metro de este tipo en la avenida Caracas y que las generaciones futuras lo van a maldecir si lo permite VER NOTA

Entre los temas que se tocaría con China y el Gobierno nacional estaría el tema de la primera línea del metro de Bogotá, que actualmente esta contratada con un consorcio chino de índole estatal.

Sobre la visita a China, el presidente Gustavo Petro también habló de su viaje a través de un trino de Twitter y dijo que “He recibido invitación del gobierno Chino para dialogar sobre sus obras en Colombia y establecer el futuro de nuestras relaciones estatales y sociales. La sociedad colombiana de ingenieros asesorará en todo momento al ministerio de transporte”.

Revelan concepto jurídico de Presidencia de la República para dar viabilidad al metro subterráneo de Bogotá La firma de abogados del exministro de Justicia Enrique Gil Botero confirmaron que se puede modificar el contrato de forma unilateral VER NOTA

Y en otro trino –en hilo al anterior– se refirió al metro de Bogotá, insinuando que se tocaría el tema en su visita a China: “Que Bogotá tenga un metro poderoso en favor de las mujeres, de toda la población trabajadora y estudiantil no es un chantaje. Ofrecí financiar completamente con recursos de la nación la subterranización de la parte mas activa de la primera línea, eso no es un chantaje”.

Sobre este tema, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López –en medio de una entrevista con Blu Radio– se enteró de la reunión del presidente Gustavo Petro y ante la posibilidad de que en este país asiático se tocara el tema del metro de la capital, a lo que señaló que ella no podía “interferir” en la agenda internacional del jefe de Estado, ya que estaba dentro de sus competencias como presidente.

Gobierno no parará los proyectos para Bogotá, pero si los va a revisar

Resulta muy contrario lo que expone el ministro Reyes, toda vez que asegura que el Metro seguirá según lo pactado; no obstante, si lo que “sugiere” el Gobierno no es tenido en cuenta, pues el proyecto no tendrá la financiación.

Enrique Peñalosa respondió a las amenazas de Gustavo Petro por el metro de Bogotá: “Trata de justificar su capricho frívolo” El exalcalde de la capital colombiana se sumó a las personas que han criticado fuertemente al presidente de Colombia por su interés en que el trazado del metro de la ciudad pase de ser elevado a subterráneo VER NOTA

Esto mismo lo dijo en diálogo con W Radio: “Si no se aceptan como se ha venido diciendo que se hagan las modificaciones propuestas dentro del marco jurídico, pues el Gobierno también, en la medida que financia el 70% de los otros proyectos, pues esos otros proyectos se van a tener que parar”.

Remarcó que no es chantaje, simplemente es un mensaje, o notificación del Gobierno para Bogotá, pero la figura dubitativa se volvió a notar cuando declaró que la ciudad sí tendrá Metro, pues no se ha parado la financiación, pero, se discute la posibilidad de continuar con esta ejecución.

“Nunca se ha dicho que se para la financiación, el ministro de hacienda lo ha dicho: hay un Confis y un Conpes que si se fuera a modificar y decirle a la nación que no se ponen recursos, hay una cantidad de cosas que implicaría tener que volver a hacer todo este proceso. Por supuesto que nuestro propósito es llegar al acuerdo en el que se estaba trabajando, pero que quede claro, no hemos dicho que no se va a financiar la línea 1 del Metro, sino que el Gobierno nacional que pone el 70% de los recursos ha insistido en que quiere que se realice el trazado subterranizado en la zona de la 50 con primera de mayo y la 72 con Caracas (...) Yo no hice ningún chantaje y por eso es muy importante salir a aclarar o precisar lo que sea necesario (...) Yo lo que dije es que vamos a revisar esos proyectos, pero, para nosotros es imprescindible que podamos tener los escenarios de revisar los alcances jurídicos de esa posible modificación del contrato. Cuando usted pone todos los recursos tiene derecho a decidir si se hace o no el proyecto nacional”, agregó en W Radio.