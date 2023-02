Sicarios mataron a joven al interior de un negocio en Atlántico

El homicidio ocurrió a la altura de la entrada al barrio Soledad 2000.

Un trágico hecho ocurrió en el municipio de Soledad (Atlántico), la noche del sábado 4 de enero debido al ingreso de sujetos armados a un establecimiento comercial, donde abrieron fuego repetidamente en contra de un joven que terminó perdiendo la vida.

Sobre el ataque sicarial que ocurrió tan solo hace unas horas en el negocio conocido como el Estadero La Nena, ubicado a la entrada del barrio Soledad 2000, señalaron las autoridades que aún no tienen identificado el hombre que falleció tras recibir los múltiples disparos de los sujetos armados.

Precisamente la versión preliminar indica que llegaron los sicarios y dispararon en cuatro ocasiones en diferentes partes de la humanidad de la víctima, gracias a la acción oportuna de la comunidad y las autoridades se logró trasladar al herido a un centro médico cercano, pero debido al impacto de los proyectiles en su cuerpo terminó sin signos vitales.

La Dirección de Inteligencia Policial (Sipol), junto a la Dirección de Investigación Judicial (Sijín), estuvieron presentes en el lugar de los hechos, de igual manera adelantan la indagación del homicidio para establecer la identidad de la víctima mortal y de los responsables.

Por último, las autoridades desean definir sí el ataque fue una acción sicarial o una manera de retaliación por parte de una estructura armada en contra de personas o negocios que se opongan al pago de extorsiones.

Este suceso trae a colación lo ocurrido el 29 de enero, cuando cuatro hombres armados llegaron en dos motocicletas marca Bóxer y NKD abriendo fuego en un local comercial donde varios barranquilleros bebían cerveza y observaban un partido del Junior en una tienda del barrio El Santuario, tras la ofensiva sicarial de los sujetos seis personas resultaron heridas, mientras que más cuatro perdieron la vida, incluyendo al patrullero de la Policía Nacional, Reinaldo José Orozco.

Estos dos hechos violentos tienen una característica en común y es el accionar de sujetos armados en locales comerciales sin medir palabras, situaciones que han obligado a las autoridades a diseñar estrategias de seguridad, así lo indicó la Procuradora General Margarita Cabello.

“Vamos a empezar a trabajar semanalmente de manera articulada todas las instituciones que tienen que ver con el tema de seguridad para ver en dónde están las falencias que hacen que no se cumpla la entrega celeridad que se necesita con la entrega de seguridad a los ciudadanos de nuestra ciudad (...) Más policías en la calle, más funcionarios en la calle, más sensibilización en lo que se está haciendo para que el ciudadano disminuya el nivel de percepción de inseguridad. Si un ciudadano se siente inseguro comienza el voz a voz”, indicó la Procuradora en una rueda de prensa.

Asesinan escolta de un candidato a la Gobernación del Atlántico

Durante la noche del viernes 3 de febrero se reportó una balacera en un centro comercial en el nororiente de Barranquilla, en el que resultó muerto un hombre que, de acuerdo con la información preliminar del hecho, formaba parte de un grupo de ladrones que atracó a Máximo Noriega, precandidato a la Gobernación de Atlántico por el Pacto Histórico.

No obstante, los escoltas del político reaccionaron ante el violento robo y abatieron a uno de los delincuentes que intimidaron a Noriega y a su hija, a la que también robaron.

“La estaba acompañando a hacer unas compras en el centro comercial de Villa Carolina. Saliendo, me abordan cuatro personas armadas, dos de ellas me apuntan el arma al pecho y me dicen que les entregue el celular y la cadena. A mi hija le quitan el celular a la fuerza, me arrancan la cadena y se presenta un tiroteo donde uno de los atracadores fallece”, relató el político sobre lo ocurrido en el portal de internet Las Noticias.

Aunque por este hecho se iniciaron las correspondientes indagaciones para establecer lo que ocurrió, el precandidato y su hija temieron que se tratara de un atentado.